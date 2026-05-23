हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कूली नंबर 1' से हुआ वाशु भगनानी को करोड़ों का नुकसान, डेविड-वरुण धवन पर फूटा का गुस्सा, बोले- 'बिना पूछे गाना रीक्रिएट किया'

'कूली नंबर 1' से हुआ वाशु भगनानी को करोड़ों का नुकसान, डेविड-वरुण धवन पर फूटा का गुस्सा, बोले- 'बिना पूछे गाना रीक्रिएट किया'

प्रोड्यूसर वासू भगनानी इन दिनों अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने खुलासा किया की कुली नंबर 1 से उन्हें 27 करोड़ का लॉस हुआ. वो डेविड धवन और वरुण धवन पर भड़कते नजर आएं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 23 May 2026 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

प्रोड्यूसर वासू भगनानी इन दिनों अपने एक बयान को लेतकर चर्चा में हैं. वाशु भगनानी ने निर्देशक डेविड धवन और उनके बेटे वरुण धवन पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की कहानी काफी हद तक उनकी फिल्म 'बीवी नंबर 1' जैसी है.

डेविड-वरुण धवन पर भड़के वाशु भगनानी 
हाल ही में मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाशु ने भगनानी कई खुलासे किए. उन्होंने कहा की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' जो वरुण की अपकमिंग फिल्म है, की कहानी काफी हद तक उनकी फिल्म 'बीवी नंबर 1' जैसी है.

'चुनरी चुनरी' गाने के इस्तेमाल पर भी जताई नाराजगी 
इसके अलावा वाशु भगनानी ने वरुण धवन की आने वाली फिल्म में 'चुनरी चुनरी' गाने के इस्तेमाल पर भी नाराजगी जताई. उनका कहना है कि रमेश तौरानी और टिप्स उनकी इजाजत के बिना इस गाने का इस्तेमाल नहीं कर सकते. वाशु भगनानी ने कहा कि 'चुनरी चुनरी' गाने के दोबारा इस्तेमाल से उन्हें काफी ठेस पहुंची है. उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर म्यूजिक लेबल से जुड़े लोग उनसे मिलने तक के लिए तैयार नहीं हैं.

ये भी पढ़ेंः '7 डॉग्स' के ग्रैंड प्रीमियर में सलमान खान के पोस्टर्स ने लूटी महफिल, फैंस बोले- 'इसलिए तो उन्हें मेगास्टार कहते है'

'कूली नंबर 1' से हुआ वाशु भगनानी को करोड़ों का नुकसान
वाशु भगनानी ने डेविड धवन की फिल्म 'कूली नंबर 1' को लेकर हुए नुकसान पर भी खुलकर बात की. उन्होंने दावा किया कि साल 2020 में रिलीज हुई इस फिल्म से उन्हें करीब 27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. वाशु ने कहा, 'मैंने डेविड जी से कहा था कि मैं 'बीवी नंबर 1' बनाना चाहता हूं. लेकिन 'कूली नंबर 1' में मुझे भारी नुकसान हुआ. मैं सिर्फ नाम का प्रोड्यूसर था, क्योंकि पूरी प्रोडक्शन और खर्च की जिम्मेदारी डेविड जी संभाल रहे थे. मैंने इस फिल्म के लिए डेविड जी को करीब 70 करोड़ रुपये दिए थे, जबकि उनकी उतनी वैल्यू भी नहीं थी.'

वाशु भगनानी ने आगे कहा, 'कोविड का समय था और डेविड जी ने मुझसे कहा था कि 'आपका जो भी नुकसान हुआ है, हम आगे पूरा कर देंगे. चलिए 'बीवी नंबर 1' शुरू करते हैं.' इसके बाद हमने करीब छह महीने तक फिल्म पर काम भी किया. लेकिन एक दिन रोहित धवन ने मुझसे कहा कि स्क्रिप्ट अभी तैयार नहीं है, इसलिए मैंने जल्दबाजी नहीं की और सोचा आराम से फिल्म बनाते हैं.'

वरुण ने नहीं पूछा हाल
उन्होंने कहा, 'मैंने 'कूली नंबर 1' में 27 करोड़ रुपये का नुकसान झेला, लेकिन वरुण ने कभी यह तक नहीं पूछा कि अंकल को कितना नुकसान हुआ और इसकी भरपाई कौन करेगा.'

ये भी पढ़ेंः IPL 2026: शाहरुख खान ने क्रिकेटर मनीष पांडे को कसकर लगाया गले, फिर बेटे आर्यन खान से मिलवाया, वीडियो वायरल

बता दें कि 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को रिलीज होने वाली है. इसमें वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े लीड रोल में है. 

और पढ़ें
Published at : 23 May 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
David Dhawan Vashu Bhagnani Varun Dhawan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 22: 'दृश्यम 3' के आते ही बिगड़ा 'राजा शिवाजी' का खेल, क्या 100 करोड़ क्लब में कर पाएगी एंट्री? जानें- कितना और कमाना होगा?
'दृश्यम 3' के आते ही बिगड़ा 'राजा शिवाजी' का खेल, क्या 100 करोड़ क्लब में कर पाएगी एंट्री?
बॉलीवुड
'कूली नंबर 1' से हुआ वाशु भगनानी को करोड़ों का नुकसान, डेविड-वरुण धवन पर फूटा का गुस्सा, बोले- 'बिना पूछे गाना रीक्रिएट किया'
'कूली नंबर 1' से हुआ वाशु भगनानी को करोड़ों का नुकसान, डेविड-वरुण धवन पर फूटा का गुस्सा
बॉलीवुड
'मेरे घमंड का कचूमर बना दिया', रवि किशन ने की माधुरी दीक्षित की तारीफ, बोले- आप बस इनको निहार सकते हैं
'मेरे घमंड का कचूमर बना दिया', रवि किशन ने की माधुरी दीक्षित की तारीफ, बोले- आप बस इनको निहार सकते हैं
बॉलीवुड
Cannes 2026: बॉडीगार्ड की हाइट देख सरप्राइज हुई ऐश्वर्या, कान्स में फोटो खिंचवाने की लगी लाइन
कान्स 2026:बॉडीगार्ड की हाइट देख सरप्राइज हुई ऐश्वर्या, कान्स में फोटो खिंचवाने की लगी लाइन
Advertisement

वीडियोज

Petrol-Diesel Price Hike: बढ़ते दामों से बिगड़ा बजट, अलग-अलग शहरों से सामने आईं तस्वीरें| New Rate |
Petrol-Diesel Price Hike: बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर सरकार पर भड़के लोग | Budget Crisis
Delhi NCR Weather: दिल्ली-NCR में अचानक बदला मौसम, प्रचंड गर्मी से लोगों को मिली राहत | Breaking
Tulsi Gabbard Resigns: Donald Trump को तगड़ा झटका! खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड का अचानक इस्तीफा | US
Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल दाम सुन सुबह-सुबह लोगों को लगा बड़ा झटका | New Rate |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का दावा- इंस्टाग्राम से X तक, पर्सनल अकाउंट भी हुए हैक, कहा- 'हमें अब धमकियां...'
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का दावा- इंस्टाग्राम से X तक, पर्सनल अकाउंट भी हुए हैक, कहा- 'हमें अब धमकियां...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में कांग्रेस और बसपा का होगा गठबंधन? ओपी राजभर ने मायावती पर दिया बड़ा बयान
यूपी में कांग्रेस और बसपा का होगा गठबंधन? ओपी राजभर ने मायावती पर दिया बड़ा बयान
इंडिया
पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- मोदी सरकार नागरिकों को लूट...
पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- मोदी सरकार नागरिकों को लूट...
ओटीटी
‘तुमसे दिल लगाने की सजा है…’ भट्ठे में काम करने वाली महिला ने माथे पर ईंट रखकर किया गजब डांस, वायरल हुआ वीडियो
‘तुमसे दिल लगाने की सजा है’ भट्टी में काम करने वाली ने माथे पर ईट रखकर शानदार डांस, वीडियो वायरल
क्रिकेट
IPL 2026: 'मेरे लिए सपने जैसा...', विराट कोहली के विकेट पर क्या बोले साकिब हुसैन, जानिए
'मेरे लिए सपने जैसा...', विराट कोहली के विकेट पर क्या बोले साकिब हुसैन, जानिए
इंडिया
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम, CNG ने भी दिया झटका
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम, CNG ने भी दिया झटका
बिहार
'NEET का पेपर नहीं, कुछ सवाल लीक हुए' वाले बयान पर भड़के प्रशांत किशोर, बोले- 'एग्जाम तो पूरा रद्द हुआ'
'NEET का पेपर नहीं, कुछ सवाल लीक हुए' वाले बयान पर भड़के प्रशांत किशोर, बोले- 'एग्जाम तो पूरा रद्द हुआ'
यूटिलिटी
Electricity Bill: बढ़ रही गर्मी, चढ़ रहा बिजली का बिल; जान लें बड़े काम के ये सेविंग्स टिप्स
बढ़ रही गर्मी, चढ़ रहा बिजली का बिल; जान लें बड़े काम के ये सेविंग्स टिप्स
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget