'कूली नंबर 1' से हुआ वाशु भगनानी को करोड़ों का नुकसान, डेविड-वरुण धवन पर फूटा का गुस्सा

प्रोड्यूसर वासू भगनानी इन दिनों अपने एक बयान को लेतकर चर्चा में हैं. वाशु भगनानी ने निर्देशक डेविड धवन और उनके बेटे वरुण धवन पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की कहानी काफी हद तक उनकी फिल्म 'बीवी नंबर 1' जैसी है.

डेविड-वरुण धवन पर भड़के वाशु भगनानी

हाल ही में मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाशु ने भगनानी कई खुलासे किए. उन्होंने कहा की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' जो वरुण की अपकमिंग फिल्म है, की कहानी काफी हद तक उनकी फिल्म 'बीवी नंबर 1' जैसी है.

'चुनरी चुनरी' गाने के इस्तेमाल पर भी जताई नाराजगी

इसके अलावा वाशु भगनानी ने वरुण धवन की आने वाली फिल्म में 'चुनरी चुनरी' गाने के इस्तेमाल पर भी नाराजगी जताई. उनका कहना है कि रमेश तौरानी और टिप्स उनकी इजाजत के बिना इस गाने का इस्तेमाल नहीं कर सकते. वाशु भगनानी ने कहा कि 'चुनरी चुनरी' गाने के दोबारा इस्तेमाल से उन्हें काफी ठेस पहुंची है. उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर म्यूजिक लेबल से जुड़े लोग उनसे मिलने तक के लिए तैयार नहीं हैं.

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'कूली नंबर 1' से हुआ वाशु भगनानी को करोड़ों का नुकसान

वाशु भगनानी ने डेविड धवन की फिल्म 'कूली नंबर 1' को लेकर हुए नुकसान पर भी खुलकर बात की. उन्होंने दावा किया कि साल 2020 में रिलीज हुई इस फिल्म से उन्हें करीब 27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. वाशु ने कहा, 'मैंने डेविड जी से कहा था कि मैं 'बीवी नंबर 1' बनाना चाहता हूं. लेकिन 'कूली नंबर 1' में मुझे भारी नुकसान हुआ. मैं सिर्फ नाम का प्रोड्यूसर था, क्योंकि पूरी प्रोडक्शन और खर्च की जिम्मेदारी डेविड जी संभाल रहे थे. मैंने इस फिल्म के लिए डेविड जी को करीब 70 करोड़ रुपये दिए थे, जबकि उनकी उतनी वैल्यू भी नहीं थी.'

वाशु भगनानी ने आगे कहा, 'कोविड का समय था और डेविड जी ने मुझसे कहा था कि 'आपका जो भी नुकसान हुआ है, हम आगे पूरा कर देंगे. चलिए 'बीवी नंबर 1' शुरू करते हैं.' इसके बाद हमने करीब छह महीने तक फिल्म पर काम भी किया. लेकिन एक दिन रोहित धवन ने मुझसे कहा कि स्क्रिप्ट अभी तैयार नहीं है, इसलिए मैंने जल्दबाजी नहीं की और सोचा आराम से फिल्म बनाते हैं.'

वरुण ने नहीं पूछा हाल

उन्होंने कहा, 'मैंने 'कूली नंबर 1' में 27 करोड़ रुपये का नुकसान झेला, लेकिन वरुण ने कभी यह तक नहीं पूछा कि अंकल को कितना नुकसान हुआ और इसकी भरपाई कौन करेगा.'

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बता दें कि 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को रिलीज होने वाली है. इसमें वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े लीड रोल में है.