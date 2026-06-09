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पहले प्यार फिर तकरार, नहीं लिया तलाक, जानें क्यों टूटकर भी अटूट रहा राखी-गुलजार का रिश्ता

Rakhee Gulzar love Story: 70-80 के दशक की बेहतरीन अदाकारा राखी गुलजार प्रोफेशनल लाइफ में हिट थी लेकिन पर्सनल में काफी उतार-चढ़ाव देखे. एक गलतफहमी की वजह से गुलजार संग रिश्ते में दरार आ गई थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Jun 2026 07:19 AM (IST)
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70-80 के दशक की बेहतरीन अदाकारा राखी गुलजार ने हाल ही में आमिर खान की तीसरी शादी का सपोर्ट किया और इसके बाद वो लाइमलाइट में आ गईं. उन्होंने आमिर खान की थर्ड वेडिंग को लेकर कहा कि 60 साल की उम्र में शादी करने में गलत क्या है. अभिनेत्री ने उनका समर्थन किया और ये भी कहा कि उन्होंने गुलजार से तब शादी की थी जब वो 40 साल के थे. लेकिन क्या आपको पता है कि अभिनेत्री और गुलजार का रिश्ता महज एक गलतफहमी की वजह से टूट गया था? चलिए बताते हैं इसके बारे में.

गुलजार-राखी की शादी और मुलाकात

राखी, गुलजार से शादी करने से पहले तलाकशुदा थीं. उनकी पहली शादी अजय बिस्वास नाम के एक बंग्ला फिल्म डायरेक्टर से हुई थी लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया था और उनका महज 2 सालों में ही तलाक हो गया था. शादी टूटने के बाद राखी और गुलजार नजदीक आ गए थे. बाद में क्या था उन्हें प्यार हुआ और दोनों ने 15 मई, 1973 को शादी कर ली थी.

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गुलजार ने शादी से पहले रखी थी शर्त

जनसत्ता में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, गुलजार और राखी का रिश्ता काफी प्यार था. दोनों भले ही अलग हो गए थे लेकिन कभी तलाक नहीं लिया था. बताया जाता है कि गुलजार ने राखी से शादी से पहले शर्त रखी थी कि वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी. हालांकि, कहा जाता है कि राखी को लगा था कि वो गुलजार को मना लेंगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था. शादी के बाद भी एक्ट्रेस को फिल्मों के ऑफर आ रहे थे लेकिन गुलजार मना कर देते थे. फिर एक रात आई, जिसके बाद सब कुछ बदल गया.

Raakhee And Gulzar Love Story One Condition And A Fateful Night Which Broke Their Marriage | इस फिल्म के सेट पर हुए इस किस्से की वजह से बदल गई राखी और गुलज़ार

उस काली रात को क्या हुआ?

राखी और गुलजार का रिश्ता महज एक गलतफहमी की वजह से टूट गया था. बात उन दिनों की है जब कश्मीर में फिल्म 'आंधी' की शूटिंग की जा रही थी. राखी भी वहां पति के साथ गई थीं फिर शूटिंग करने के बाद एक रात संजीव कुमार ने पार्टी रखी थी. वो काफी ड्रिंक कर लिए थे. इतना ज्यादा नशे में थे वो सुचित्रा का हाथ पकड़ लिया था और आलम ये हो गया था कि उन्होंने छोड़ा ही नहीं. वो रोने लगी थीं. फिर वहां गुलजार पहुंचे तो वो उन्हें जैसे तैसे वहां से छोड़ने कमरे ले गए. अब हुआ ये कि राखी ने उन्हें उनके कमरे आते देख लिया. 

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गुलजार ने मारा थप्पड़, फिर सब खत्म

अब क्या था वो गलतफहमी का शिकार हो गई थीं. उन्हें लगा कि गुलजार सुचित्रा सेन के कमरे से क्यों आ रहे थे? राखी को मामले की जानकारी नहीं थी इसलिए वो नाराज हो गईं. लेकिन गुलजार ने समझाने की कोशिश की लेकिन वो मानी नहीं, फिर राइटर को गुस्सा आया और उन्होंने तमाचा मार दिया. इस बात वो राखी सह नहीं पाईं. इस झगड़े के बाद राखी और गुलजार को खोजते हुए यश चोपड़ा भी उन तक पहुंच गए. वो फिल्म 'कभी कभी' का ऑफर लेकर गए थे. जब उन्होंने गुलजार से राखी को कास्ट करने के लिए पूछा तो इससे पहले वो मना करते राखी ने खुद हां कर दी और बिना परमिशन के फिल्मों में काम करना गुलजार को यही बात नागवार थी. इसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया. 

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कभी नहीं लिया तलाक, बस रास्ते किए अलग

हालांकि, बताया जाता है कि राखी और गुलजार ने भले ही अपने रास्ते अलग कर लिए थे. लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया था. ये फैसला उन्होंने बेटी मेघना गुलजार के लिए था क्योंकि वो अपनी बेटी पर बुरा असर नहीं डालना चाहते थे. जनसत्ता की रिपोर्ट की मानें तो राखी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि गुलजार अक्सर फोन करके खाना मंगाते और उन्हें तोहफे भेजते थे.

गौरतलब है कि राखी ने शादी टूटने के बाद कई फिल्मों में मां का रोल प्ले किया था. मां के रोल में उन्हें काफी सराहा भी गया था. सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म 'करण अर्जुन' भी उन्होंने रिश्ता टूटने के बाद किया था.

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Published at : 09 Jun 2026 07:19 AM (IST)
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Gulzar Rakhee
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