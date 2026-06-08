फ्राइडे बॉक्स ऑफिस क्लैश; आमने-सामने होंगे कंगना रनौत-दिलजीत दोसांझ, कौन मारेगा बाजी?

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFriday Box Office Clash: जून के दूसरे हफ्ते बड़ा क्लैश, आमने-सामने होंगे कंगना रनौत-दिलजीत दोसांझ, कौन मारेगा बाजी?

Friday Box Office Clash: जून के दूसरे हफ्ते बड़ा क्लैश, आमने-सामने होंगे कंगना रनौत-दिलजीत दोसांझ, कौन मारेगा बाजी?

Box Office Clash: जून का पहला हफ्ता बीत गया है और इस बार के जैसे ही अब बॉक्स ऑफिस पर दूसरी हफ्ता भी घमासान से भरा होने वाला है. इस बार भी तीन फिल्में आमने-सामने होंगी.

By : राहुल यादव | Updated at : 08 Jun 2026 06:27 PM (IST)
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Box Office Clash: जून महीने का पहला हफ्ता बीत गया है और इस बार एक साथ तीन फिल्में रिलीज हुई थीं. इसमें 'बंदर', 'पेद्दी' और 'है जवानी तो इश्क होना है' को रिलीज किया गया है. इसमें बाजी 'पेद्दी' ने मारी. बॉक्स ऑफिस पर अक्सर क्लैश का नुकसान तो फिल्मों को उठाना ही पड़ता है. ऐसे में अब जून के दूसरे हफ्ते में भी जबरदस्त क्लैश देखने के लिए मिलने वाला है. कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ आमने-सामने होंगे.

'भारत भाग्य विधाता'

कंगना रनौत फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आने वाली हैं. ये फिल्म 26/11 की सच्ची घटना पर आधारित है. हालांकि, आपने 26/11 की घटना पर कई फिल्में और सीरीज देखी होंगी लेकिन, ये उन सबसे अलग है. कंगना इसके जरिए एक नर्स की स्टोरी लेकर आई हैं, इस आतंकी हमले के दौरान उन्होंने प्रेग्नेंट महिलाओं की मदद की थी.

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'मैं वापस आऊंगा'

इसके साथ ही 12 जून को दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को भी रिलीज किया जाएगा, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. ये भारत-पाकिस्तान विभाजन के दर्द और अधूरी प्रेम कहानियों पर आधारित है. इसमें दिलजीत के साथ ही वेदांग रैना,नसीरुद्दीन शाह और शरवरी वाघ जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.

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गवर्नर

मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गर्वनर' भी सिनेमाघरों में 12 जून को दस्तक देने वाली है. इसकी कहानी भी सच्ची घटना से प्रेरित है. इसमें 1990 के दशक के इंडियन फाइनेंशियल क्राइसिस को दिखाया गया है. ये एक मोस्ट अवेटेड पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. 

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12 जून को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश

बॉक्स ऑफिस पर आजकल तो फिल्मों का क्लैश होना आम बात है. ऐसे में जून के दूसरे हफ्ते यानी कि 12 जून शुक्रवार को सिनेमाघरों में एक साथ तीन फिल्मों को रिलीज किया जाएगा. इसमें सबकी नजरें कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ की फिल्मों पर हैं. कंगना और मनोज बाजपेयी की फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है. लेकिन रोमांटिक फिल्मों का भी जबरदस्त क्रेज है. ऐसे में देखना होगा कि इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर बाजी कौन मारता है और कौन धराशायी होता है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 08 Jun 2026 06:25 PM (IST)
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