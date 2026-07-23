जितेंद्र ने 4.25 लाख में खरीदा था भारत भूषण का बंगला, आज उसी जमीन की कीमत है 450 करोड़ रुपये

80 के दशक के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र न केवल अपनी फिल्मों के लिए बल्कि अपने समझदारी भरे रियल एस्टेट निवेशों के लिए भी जाने जाते हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में जितेंद्र ने मुंबई के पॉश इलाके पाली हिल में एक बंगला खरीदने का दिलचस्प किस्सा शेयर किया. ये बंगला उन्होंने उस दौर के मशहूर एक्टर भारत भूषण से बेहद कम कीमत में खरीदा था.

आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे भारत भूषण

'द रियल्टी ड्राइव' को दिए एक इंटरव्यू में जितेंद्र ने बताया कि 'बैजू बावरा' जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले दिग्गज अभिनेता भारत भूषण उस समय भारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे. उन्हें सिर्फ 4.25 लाख रुपये में मजबूरन अपना पाली हिल स्थित बंगला बेचना पड़ा था.

जितेंद्र ने क्या कहा?

जितेंद्र ने उस दौर को याद करते हुए कहा, 'भारत भूषण उस दौर के बहुत बड़े स्टार थे. वो खुद मेरे पास अपना पाली हिल का बंगला बेचने का ऑफर लेकर आए थे. जब मैंने अपने पिता से बात की, तो उन्होंने कहा, "चलो, हम भी एक बंगला खरीद लेते हैं." उससे पहले हम बेहद लोअर-मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे. हम चाल के एक 20x10 के कमरे में 8 लोग साथ रहते थे. आखिरकार मैंने वो बंगला 4.25 लाख में खरीद लिया. चौंकाने वाली बात ये थी कि उस कीमत में 3,450 वर्ग फीट का प्लॉट भी शामिल था.' टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आज इस प्लॉट की कीमत लगभग 450 करोड़ रुपये है.

बंगले में शिफ्ट होते ही फ्लॉप हुईं 4 फिल्में

जितेंद्र ने बताया कि उस नए बंगले में शिफ्ट होने के तुरंत बाद उनकी लगातार 4 फिल्में फ्लॉप हो गईं. उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनका हाल भी भारत भूषण जैसा न हो जाए, इसलिए उन्होंने वो घर छोड़ने का फैसला कर लिया. हालांकि, बाद में यही प्रॉपर्टी उनकी लाइफ के सबसे फायदेमंद फैसलों में से एक साबित हुई.

सिर्फ 'बर्मा टीक' से कमाए खरीद कीमत से तीन गुना ज्यादा पैसे

सालों बाद जब एक डेवलपर जितेंद्र के पास री-डेवलपमेंट का ऑफर लेकर आया, तो एक्टर तुरंत तैयार हो गए. उन्होंने खुलासा किया कि बंगले के निर्माण में इस्तेमाल हुई बर्मा टीक (सागौन) की लकड़ी बेचकर ही उन्होंने बंगले की मूल खरीद कीमत से करीब तीन गुना ज्यादा रकम कमा ली थी.

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जितेंद्र ने कहा, 'आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब बंगला तोड़ा गया, तो मुझे उसमें लगी बर्मा टीक की लकड़ी के लिए 11.5 लाख रुपये मिले. मैंने पूरा बंगला 4.25 लाख रुपये में खरीदा था और सिर्फ उसकी लकड़ी से 11.5 लाख रुपये कमा लिए.'

ऐसा रहा जितेंद्र का करियर

छह दशकों से अधिक लंबे करियर में जितेंद्र ने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है. उन्होंने 1964 में फिल्म 'गीत गाया पत्थरों ने' से डेब्यू किया था और 1967 की फिल्म 'फरज़' से उन्हें अपार लोकप्रियता मिली. अपनी खास डांसिंग स्टाइल और सफेद कपड़ों के यूनिक स्टाइल स्टेटमेंट की वजह से फैंस उन्हें आज भी बॉलीवुड का 'जंपिंग जैक' मानते हैं.

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