बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस नफीसा अली एक अरसे से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं. साल 2018 में एक्ट्रेस को स्टेज 3 का कैंसर होने का पता चला था. उन्होंने इसका इलाज कराया था और वो इस बीमारी से उभर भी चुकी थीं. हालांकि बाद में ये बीमारी फिर से लौट आई और अब एक्ट्रेस स्टेज 4 के कैंसर से लड़ रही हैं. हालांकि इतनी गंभीर बीमारी में भी उनके हौंसलों में कोई कमी नहीं आई है. एक्ट्रेस ने मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी फिल्म की शूटिंग की है. उनकी नई फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है.

मेकर्स ने दिया हौंसला, नफीसा ने की शूटिंग

नफीसा ने हाल ही में खुलासा किया है कि कैंसर के स्टेज 4 से जूझने के बावजूद उन्होंने कैमरे का सामना किया. लेकिन, ये उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था. वो एक्टिंग नहीं करना चाहती थीं. लेकिन, उनकी अपकमिंग फिल्म मैक्स, मिन और मियोजाकी के मेकर्स ने उनके लिए सब कुछ आसान कर दिया.

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हाल ही में नफीसा ने फ्री प्रेस जर्नल से बातचीत में बताया कि कैंसर और कीमो थैरेपी से गुजरने के चलते उन्हें महसूस हुआ कि वो बेहद खराब दिख रही है और एक्टिंग नहीं करना चाहती. ये बात उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर पद्मकुमार नरसिम्हामूर्थी को भी बताई थी. लेकिन, डायरेक्टर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. नफीसा कहती हैं, 'मेरा शरीर ट्रॉमा से गुजर रहा था इसके बावजूद डायरेक्टर मुझे वापस कैमरा के सामने लेकर आए. मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करती हूं. मेरी लड़ाई जारी है.'

कब रिलीज होगी 'मैक्स, मिन और मियोजाकी'?

मैक्स, मिन और मियोजाकी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. इसकी जानकारी नफीसा ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है. इसकी कहानी उम्र बढ़ने और उससे जुड़े जरूरी मुद्दों को दिखाती हैं. फिल्म उन पहलूओं पर नजर डालती है जिनके बारे में हम बेहद कम सोच पाते हैं. ये मॉडर्न प्यार और जीवन की मजेदार उथल-पुथल पर बेस्ड है. फिल्म सिनेमाघरों में 24 जुलाई 2026 को दस्तक देगी.

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इन फिल्मों में नजर आईं नफीसा अली

नफीसा अली की उम्र 69 साल है. उन्होंने यमला पगला दीवाना, लाइफ इन ए मेट्रो, बेवफा और मेजर साब जैसी फिल्मों में काम किया है. मेजर साब में उन्होंने 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल निभाया था.