रजनीकांत vs शाहरुख खान: दोनों सुपरस्टार लेकिन अमीरी में किंग खान के सामने कहीं नहीं टिकते थलाइवा, जानें नेटवर्थ

Rajinikanth vs Shah Rukh Khan Net Worth: रजनीकांत और शाहरुख खान भारत के सुपरस्टार्स हैं जो फैंस के दिलों पर राज करते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 Oct 2025 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

 शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान हैं तो वहीं रजनीकांत साउथ के थलाइवा हैं. दोनों ही सुपरस्टार्स हैं और उनकी देश और दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. दोनों स्टार्स ने ही अपने अब तक के करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्मे दी हैं. इसी के साथ ये काफी आलीशान जिंदगी भी जीते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख खान नेटवर्थ के मामले में रजनीकांत से काफी आगे हैं. जी हां किंग खान की बेशुमार दौलत के आगे थलाइवा कहीं टिकते नही हैं. चलिए यहां दोनों सुपरस्टार्स की नेटवर्थ जानते हैं.

कितनी है शाहरुख खान की नेटवर्थ
हाल ही में आई हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शाहरुख को भारत का सबसे अमीर सेलिब्रिटी घोषित किया गया है. शाहरुख खान की नेटवर्थ पिछले साल तक 7300 करोड़ रुपए थी. लेकिन अब 2025 की लिस्ट के मुताबिक एक साल में उनकी नेटवर्थ 5190 करोड़ रुपए बढ़ी है इसी के साथ अब शाहरुख खान की टोटल नेटवर्थ 1.4 अरब डॉलर यानी 12 हजार 490 करोड़ रुपये हो गई है. इसी के साथ वह बॉलीवुड के सबसे रईस सितारे बन गए हैं.

शाहरुख खान की कमाई का मेन जरिया उनकी फिल्मों से मोटी फीस, रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउ और कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम की को-ऑनरशिप है जिनसे उनकी संपत्ति में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा हुआ है. वहीं वे ब्रांड एंडोर्समेंट से भी खूब कमाई करते हैं और एक दिन की करोड़ों में फीस वसूलते हैं.  स्मार्ट ग्लोबल इनवेस्टमेंट और ब्रांड एंडोर्समेंट ने उन्हें एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट टाइकून बना दिया है.


कितनी है रजनीकांत की नेटवर्थ?
पैन इंडिया सुपरस्टार रजनीकांत पाँच दशकों से भी ज़्यादा समय से भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. 75 साल के एक्टर ने 25 साल की उम्र में फ़िल्मों में डेब्यू किया था और साल 2025 में उन्होंने सिनेमा में अपनी 50वीं एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की. फ़ोर्ब्स के अनुसार, रजनीकांत वर्तमान में अल्लू अर्जुन, थलपति विजय और शाहरुख खान के बाद भारत में चौथे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता हैं. कथित तौर पर वह प्रति फ़िल्म 125 करोड़ रुपये से 270 करोड़ रुपये तक कमाते हैं।. 2025 में उनकी कुल नेटवर्थ 430 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. यानी रजनीकांत शाहरुख खान से नेटवर्थ के मामले में काफी पीछे हैं.


वहीं सुपरस्टार अपने परिवार के साथ चेन्नई के पॉश इलाके पोएस गार्डन में रहते हैं.  उनके घर की कीमत लगभग 35 करोड़ रुपये है. डेक्कन हेराल्ड के अनुसार, 350 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी 'कुली' के लिए रजनीकांत ने 200 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस वसूली थी.

Published at : 06 Oct 2025 01:58 PM (IST)
Rajinikanth Shah Rukh Khan
