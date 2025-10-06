वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और पहले दिन इसका ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 से क्लैश हुआ था. जहां कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई कर रही है वहीं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. हालांकि ये कमाई के मामले में ऋषभ शेट्टी की फिल्म से काफी पीछे चल रही है. चलिए यहां जानते हैं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले संडे को कितना कलेक्शन किया है?

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने चौथे दिन कितनी की कमाई?

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का निर्देशन शशांक खेतान ने किया है. फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. इस फिल्म को कांतारा चैप्टर 1 से क्लैश होने का खामियाजा भुगतना पड़ राह है जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजीट में कमाई नहीं कर पा रही है. हालांकि फिर भी इसने रिलीज के चार दिनों में ठीक ठाक कमाई कर ही ली है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 9.25 करोड़ की कमाई के साथ ओपनिंग की थी.

इसके बाद दूसरे दिन इसने 40.54 फीसदी की मंदी के साथ 5.5 करोड़ का कलेक्शन किया था.

फिर तीसरे दिन इसने 36.36 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 7.5 करोड़ का कलेक्शन किया है.

वहीं चौथे दिन यानी संडे को ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी संडे को 7.63 करोड का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की चार दिनों की कुल कमाई 29.88 करोड़ रुपये हो गई है.

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ नहीं निकाल पाई आधा बजट

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ को रिलीज हुए चार दिन हो चुके हैं और ये अपना आधा बजट भी वसूल नहीं पाई है. बता दें कि ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की लागत 80 करोड़ के करीब बताई जा री है औक ये चार दिन में लगभग 30 करोड़ ही कमा पाई है. ऐसे में अगर इस फिल्म को हिट होना है तो इसे 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करना पड़ेगा. अब देखने वाली बात होगी कि कांतारा चैप्टर 1 के आगे ये फिल्म वीकडेजम कितना कारोबार कर पाती है.