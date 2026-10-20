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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदशहरा पर ताबड़तोड़ नोट छाप रही 'जेलर 2', छठे दिन ही पहुंची 300 करोड़ के करीब

दशहरा पर ताबड़तोड़ नोट छाप रही 'जेलर 2', छठे दिन ही पहुंची 300 करोड़ के करीब

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर लगातार कहर बरपा रही है. फिल्म छठे दिन ही 300 करोड़ के आंकड़े के करीब आ चुकी है. चलिए जानते हैं कि ये मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन कर रही है?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 20 Oct 2026 09:23 PM (IST)
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तमिल सिनेमा के सुपरस्टर रजनीकांत 75 साल की उम्र पार होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस के 'किंग' बने हुए हैं. इन दिनों अपने चाहने वालों का दिल अभिनेता फिल्म 'जेलर 2' से जीत रहे हैं. हाल ही में रिलीज हुई ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप रही है. फिल्म अपनी रिलीज के छठे दिन में ही 300 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई. दशहरा के खास मौके पर इसने टिकट खिड़की पर तूफान ला दिया. आइए जानते हैं कि इंडिया में जेलर 2 का प्रदर्शन अपने पहले मंगलवार कितना शानदार है?

'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 (Jailer 2 Box Office Collection Day 6)

रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 ने सिनेमाघों में दस्तक 15 अक्टूबर को दी थी. जबकि दशहरा पर यानी 20 अक्टूबर को इस तमिल फिल्म का थिएटर्स में छठवां दिन और पहला मंगलवार है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस तमिल फिल्म ने मंगलवार को अपने छठे दिन रात 9 बजे तक भारत में 39.97 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई कर ली है.

300 करोड़ के करीब पहुंचा टोटल कलेक्शन

जेलर 2 ने ओपनिंग डे पर करीब 60 करोड़ रुपये का बिजेसन किया था. पहले दिन फिल्म की कमाई भारत में 59.70 करोड़ रुपये हुई. दूसरे दिन इसने 37.10 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 47.25 करोड़ रुपये कमाए. वहीं चौथे दिन जेलर 2 का कलेक्शन 55.85 करोड़ रुपये और पांचवे दिन अपने पहले सोमवार को 42.35 करोड़ रुपये रहा. जबकि छठे दिन की 33.43 करोड़ रुपये की कमाई के साथ इसकी भारत में टोटल कमाई मंगलवार को रात 9 बजे तक 282.22 करोड़ रुपये हो चुकी है.

बेहद दमदार है 'जेलर 2' की कास्ट

जेलर 2 रजनीकांत की साल 2023 में आई फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है. उनके साथ फिल्म में एस जे सूर्या, विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती, योगी बाबू, विजय सेतुपति, राम्या कृष्णन और सूरज वेंजरामूदु जैसे कलाकार भी हैं. जेलर 2 में ऋतिक रोशन, मोहनलाल, जैकी श्रॉफ और शिवराजकुमार जैसे दिग्गज एक्टर्स ने कैमियो भी किया है.

रजनीकांत ने चार्ज किए 110 करोड़

करीब 300 करोड़ रुपये के बजट में बनी जेलर 2 का डायरेक्शन नेल्सन दिलीप कुमार ने किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए रजनीकांत ने 110 करोड़ रुपये की भारी भरकम फीस ली है. विद्या बालन ने 6 करोड़, विजय सेतुपति ने 9 करोड़, राम्या ने 5 करोड़, जैकी ने 4 करोड़ और मिथुन ने साढ़े तीन करोड़ रुपये चार्ज किए.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
Jailer 2
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