करवाचौथ पर चांद से कम नहीं दिखेंगी आप, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लहंगा लुक्स से चुराएं स्टाइल!

करवा चौथ पर हर महिला चाहती है कि वह सबसे अलग और खूबसूरत लगे. अगर आप भी इस करवाचौथ कुछ नया ट्राई करना चाहती है तो कृति सेनन के इस खूबसूरत अंदाज़ से आईडिया ले सकते है . यह लुक उन महिलाओं के लिए अच्छा आइडिया है जिन्हें ट्रेडिशनल लुक के साथ-साथ मॉडर्न स्टाइल पसंद है.