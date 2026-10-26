एक्सप्लोरर
करवाचौथ पर चांद से कम नहीं दिखेंगी आप, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लहंगा लुक्स से चुराएं स्टाइल!
करवाचौथ पर लहंगा पहनने का प्लान है, तो दीपिका पादुकोण से लेकर कृति सेनन तक, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के खूबसूरत लुक्स से स्टाइल के नए आइडियाज ले सकती हैं और अपने लुक को खास बना सकती हैं.
करवाचौथ पर लहंगे में खूबसूरत दिखने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के स्टाइल से आइडिया ले सकती हैं. इनके अलग-अलग लुक्स आपको अपना फेस्टिव आउटफिट चुनने में मदद करेंगे.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Oct 2026 01:53 PM (IST)
Tags :Karwa Chauth
बॉलीवुड
7 Photos
करवाचौथ पर चांद से कम नहीं दिखेंगी आप, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लहंगा लुक्स से चुराएं स्टाइल!
बॉलीवुड
12 Photos
उर्मिला मातोंडकर, शिल्पा शेट्टी से लेकर मृणाल ठाकुर तक, दिवाली पार्टी में बॉलीवुड हसीनाओं का जलवा
बॉलीवुड
7 Photos
करवाचौथ पर ट्रेडिशनल लुक को बनाएं और खास, इन एक्ट्रेसेस से लें हेयर-स्टाइलिंग टिप्स
बॉलीवुड
7 Photos
'लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया' एनिवर्सरी पर नेहा के लिए रोहनप्रीत का रोमांटिक पोस्ट
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
जब साड़ी में सचिन पिलगांवकर को देखकर कन्फ्यूज हो गईं सास, पूछा-'ये महिला कौन है?'
मनोरंजन
शरवरी संग बड़े पर्दे पर इश्क लड़ाएंगे अहान पांडे, 'बेपरवाह' की रिलीज डेट आई सामने
मनोरंजन
'रामायण' की 'सीता' बनने के लिए साई पल्लवी ने खुद को कैसे किया तैयार? बोलीं- 'दिमाग नहीं....'
मनोरंजन
'हनी सिंह को नहीं मिली दिलजीत-करण जैसी कामयाबी’, मीका सिंह की नजर में अंडररेटेड हैं ये सिंगर्स
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion