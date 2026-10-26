Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड80 दिनों के बाद भी पहले दिन से ज्यादा कमा रही 'हनुमान अंश', हैरान कर देगा कलेक्शन

80 दिनों के बाद भी पहले दिन से ज्यादा कमा रही 'हनुमान अंश', हैरान कर देगा कलेक्शन

नीम करौली बाबा पर बेस्ड फिल्म हनुमान अंश ने सिनेमाघरों में 80 दिन पूरे कर लिए हैं और अब भी फिल्म की शानदार कमाई हो रही है. आइए जानते हैं कि इसने अब तक टोटल कितनी कमाई कर ली है?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 26 Oct 2026 04:01 PM (IST)
Preferred Sources

संत नीम करौली बाबा पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' का तूफान अब भी बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले फिल्म ने सफलतापूर्वक 50 दिन थिएटर्स में पूरे किए. फिर फिल्म ने दो महीने और अब 80 दिन भी पूरे कर लिए हैं. हैरानी की बात ये है कि थिएटर में 80 दिन गुजारने के बाद भी हनुमान अंश की कमाई पहले दिन से भी ज्यादा हो रही है.

80वें दिन भी आया 'हनुमान अंश' का तूफान

हनुमान अंश फिल्म ने थिएटर्स में 7 अगस्त 2026 को दस्तक दी थी. नीम करौली बाबा पर बनी इस मूवी का पहले दिन कलेक्शन बेहद खराब रहा था. फिल्म ने ओपनिंग डे पर इंडिया में सिर्फ 9 लाख रुपये का कारोबार किया. इसके बाद कई दिन तक इसकी कमाई सिर्फ लाखों में हुई.

25 अक्टूबर, रविवार को हनुमान अंश का थिएटर्स में 80वां दिन था. इस दिन भी हनुमान अंश ने शानदार कलेक्शन किया. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक हनुमान अंश का अपने 80वें दिन कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 0.25 लाख रुपये हुआ. ये कलेक्शन पहले दिन के कलेक्शन के मुकाबले में 15 लाख रुपये ज्यादा रहा.

टोटल कितना हुआ 'हनुमान अंश' का कलेक्शन?

हनुमान अंश की शुरुआती 16 दिनों तक सिर्फ लाखों रुपये में कमाई होती रही. हालांकि इसके बाद ये कई दिनों तक लगातार करोड़ों में कमाई करती रही और बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया. हनुमान अंश ने अब तक भारत में 80 दिनों में टोटल 341.51 करोड़ रुपये का कर लिया है. वहीं दुनियाभर में इसकी ग्रॉस कमाई 451.82 करोड़ रुपये रही.

जबकि इसका बजट करीब 3 करोड़ रुपये है. हनुमान अंश रणवीर सिंह की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' और अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दृश्यम 3' के बाद 2026 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है.

हनुमान अंश की कास्ट और मेकर्स

हनुमान अंश में नीम करौली बाबा का किरदार शोभिनव सत्या ने निभाया. फिल्म का हिस्सा पूर्णमा तिवारी, चंदन आनंद, नेहा परांजपे, ऋषिकेश दुबे, मनीष चौधरी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवान दास पटेल, गौतम त्रिपाठी जैसे कलाकार भी हैं. विशाल चतुर्वेदी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया. जबकि प्रोड्यूसर्स में उनके अलावा अनुप्रिया नगर, रागिनी सोना और नम्रता जी. सिंह भी शामिल हैं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Hanuman Ansh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'प्रताप' का धांसू ट्रेलर रिलीज, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से कैदी बने अमित साध का दिखा एक्शन अवतार
'प्रताप' का धांसू ट्रेलर रिलीज, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से कैदी बने अमित साध का दिखा एक्शन अवतार
बॉलीवुड
'रामायण' की 'सीता' बनने के लिए साई पल्लवी ने खुद को कैसे किया तैयार? बोलीं- 'दिमाग नहीं लगाना चाहती'
'रामायण' की 'सीता' बनने के लिए साई पल्लवी ने खुद को कैसे किया तैयार? बोलीं- 'दिमाग नहीं....'
बॉलीवुड
आयुष्मान की 'उड़ता तीर' ने संडे को काटा गदर, 'हैवान'-'पेद्दी' समेत साल 2026 की 30 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे
'उड़ता तीर' ने संडे को काटा गदर, साल 2026 की 30 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे
बॉलीवुड
'रामायण' करेगी 100 करोड़ ओपनिंग? यश लगाएंगे हैट्रिक? 'केजीएफ 2' के बाद रचेंगे इतिहास
'रामायण' करेगी 100 करोड़ ओपनिंग? यश लगाएंगे हैट्रिक? 'केजीएफ 2' के बाद रचेंगे इतिहास
Advertisement

वीडियोज

AR Rahman का बड़ा खुलासा, 30 साल पहले Stage पर जाने से लगता था डर!
Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
महाराष्ट्र
'मां-बाप, बहन-बेटी को...', खरगे विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी की BJP-कांग्रेस को नसीहत
'मां-बाप, बहन-बेटी को...', खरगे विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी की BJP-कांग्रेस को नसीहत
इंडिया
'महाराष्ट्र SIR में 33 फीसदी नाम कटे', याचिका पर SC का नोटिस, कहा- 'जरूरी होगा तो...'
'महाराष्ट्र SIR में 33 फीसदी नाम कटे', याचिका पर SC का नोटिस, कहा- 'जरूरी होगा तो...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
साउथ सिनेमा
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
अयोध्या में आवास योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण को SC में चुनौती, ASG ने बताया क्यों जरूरी है?
अयोध्या में आवास योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण को SC में चुनौती, ASG ने बताया क्यों जरूरी है?
इंडिया
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
Home Tips
Gas Stove Warning Signs: खराब होने वाला है गैस चूल्हा? लौ में दिखने वाले ये बदलाव न करें नजरअंदाज
खराब होने वाला है गैस चूल्हा? लौ में दिखने वाले ये बदलाव न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget