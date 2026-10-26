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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' की 'सीता' बनने के लिए साई पल्लवी ने खुद को कैसे किया तैयार? बोलीं- 'दिमाग नहीं लगाना चाहती'

'रामायण' की 'सीता' बनने के लिए साई पल्लवी ने खुद को कैसे किया तैयार? बोलीं- 'दिमाग नहीं लगाना चाहती'

'रामायण' की स्टारकास्ट हाल ही में अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में पहुंचीं. इस दौरान मां सीता का रोल प्ले कर रहीं साई पल्लवी ने अपने किरदार पर बात की.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 26 Oct 2026 01:52 PM (IST)
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'रामायण' की स्टारकास्ट रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में पहुंचीं.  इस दौरान अमिताभ ने तीनों कलाकारों का स्वागत किया और फिल्म में काम करने पर गर्व जताया.

शो में साई पल्लवी ने सीता का किरदार निभाने और इस रोल के लिए अपनी तैयारी के बारे में भी बात की.

शो के दौरान, अमिताभ ने तीनों से पूछा कि जब उन्हें उनके किरदार निभाने के लिए संपर्क किया गया, तो उनके मन में क्या विचार आए. साई पल्लवी ने इस पर जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने इस किरदार को किसी तरह के सोच-विचार के साथ नहीं अपनाया, बल्कि इसे खुद को सिखाने का मौका दिया.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 26 Oct 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
Sai Pallavi
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