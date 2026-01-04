नाओमिका सरन की सादगी ने खींचा ध्यान, ट्विंकल खन्ना जैसी खूबसूरत मुस्कान पर फिदा हुए फैंस

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की नातिन नाओमिका सरन एक बार फिर लाइमलाइट में आ गई हैं. नाओमिका अब और भी बड़ी हो चुकी हैं और अपनी खूबसूरती में अपनी मां रिंकी खन्ना और मौसी ट्विंकल खन्ना से कम नहीं हैं. नाओमिका राजेश खन्ना की छोटी बेटी रिंकी खन्ना की बेटी हैं और पूर्व एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना की भांजी हैं.

सुपरस्टार फैमिली में पली-बढ़ी नाओमिका अब आए दिन पैप्स के कैमरों में कैद होती रहती हैं. हाल ही में नाओमिका को पैप्स ने स्पॉट किया. इससे पहले वह अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स की स्क्रीनिंग पर भी नजर आ चुकी थीं. इस दौरान नाओमिका ने सिंपल लुक अपनाया था और बेहद खूबसूरत दिखाई दीं.

नाओमिका का लुक

तस्वीरों में नाओमिका ब्लू डेनिम पर व्हाइट टी-शर्ट में नजर आईं और मुस्कुराती हुई फोटो क्लिक करवाईं. पैप्स ने उन्हें ‘मैम’ बुलाकर फोटो क्लिक करवाने के लिए रिक्वेस्ट किया जिस पर नाओमिका ने बेहद कॉन्फिडेंट होकर कुछ तस्वीरें करवाईं.

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें

नाओमिका की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस ने उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने रेड हार्ट, फायर और लविंग इमोजी कमेंट बॉक्स में पोस्ट किए. एक यूजर ने लिखा, 'इन्होंने तो खूबसूरती में डिंपल और ट्विंकल दोनों को ही पीछे छोड़ दिया, ये अपनी फैमिली की लीगेसी को आगे बढ़ा रही हैं.' दूसरे ने लिखा, 'बहुत प्यारी और खूबसूरत.' वहीं एक तीसरे यूजर ने कमेंट किया, 'माशाल्लाह कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है.'

नाओमिका 20 साल की हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वे अक्सर अपनी और मां रिंकी खन्ना की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि नाओमिका फिल्मों में कब डेब्यू करेंगी. स्टार फैमिली ने इस बारे में अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की है लेकिन फैंस उनकी एक्टिंग और खूबसूरती दोनों देखने के लिए उत्साहित हैं