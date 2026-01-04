टीवी के पॉपुलर कपल माही विज और जय भानुशाली ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. उन्होंने अपनी 15 साल की शादी तोड़ दी है. जय और माही ने सोशल मीडिया पर सेपरेशन की खबरों को लेकर पोस्ट शेयर की है. माही और जय ने बताया कि उनकी इस कहानी में कोई भी विलेन नहीं है.

जय और माही ने पोस्ट कर लिखा ये

जय और माही ने पोस्ट शेयर कर लिखा, 'आज हम इस सफ़र में अलग होने का फैसला करते हैं, जिसे जिंदगी कहते हैं. फिर भी हम एक-दूसरे का साथ देते रहेंगे. शांति, ग्रोथ, दयालु और इंसानियत हमेशा हमें सिखाते रहेंगे. हमारे बच्चे तारा, खुशी और राजवीर के लिए हम बेस्ट पेरेंट्स, बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे. और वो सबकुछ करेंगे जो बच्चों के लिए जरुरी होगा.'

आगे उन्होंने लिखा, 'हम अलग-अलग रास्ते पर चलेंगे, लेकिन हमारी इस कहानी का कोई विलेन नहीं है. इस निर्णय के साथ कोई भी निगेटिविटी नहीं है. कोई भी नतीजा निकालने से पहले, कृपया जान लें कि हम ड्रामा से ज्यादा शांति और सबसे ऊपर समझदारी को चुनते हैं. हम एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते रहेंगे. एक दूसर का सपोर्ट करते रहेंगे और हमेशा दोस्त रहेंगे. हम एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए आप लोगों से रिस्पेक्ट, प्यार मांगते हैं.'

बता दें कि जय और माही ने 2010 में शादी की थी. उनकी शादी काफी चर्चा में रही थी. कपल 3 बच्चों के पेरेंट्स हैं. दो बच्चे खुशी और राजवीर के वो फोस्टर पेरेंट्स हैं. वहीं 2019 में वो बेटी तारा के पेरेंट्स बने. कपल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. दोनों के तलाक को लेकर भी काफी समय से खबरें थीं. हालांकि, उस वक्त उन्होंने इन खबरों पर चुप्पी साधे रखी और दोनों ने तलाक की खबरों को कंफर्म किया है.

कपल सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ रील्स वीडियो बनाते रहते हैं. माही इन दिनों 'सहर होने को है' में नजर आ रही हैं.