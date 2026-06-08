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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकंगना रनौत ने की वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोलीं- सचिन तेंदुलकर-विराट कोहली से भी बेहतर परफॉर्म करेंगे

कंगना रनौत ने की वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोलीं- सचिन तेंदुलकर-विराट कोहली से भी बेहतर परफॉर्म करेंगे

कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' रिलीज के लिए तैयार है. कंगना ने हाल ही में फिल्म प्रमोशन के दौरान क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Jun 2026 06:37 PM (IST)
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एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर खबरों में हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म 12 जून को रिलीज हो रही है. कंगना इन दिनों जोरों-शोरों से प्रमोशन में लगी हैं. ट्रेलर लॉन्च में उन्होंने रणवीर सिंह के बैन को लेकर भी रिएक्ट किया था. अब उन्होंने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को लेकर रिएक्ट किया है. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ भी की है.

बता दें कि क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में इतिहास रचा. उन्होंने भारतीय टी20 टीम में जगह बनाई है.  

कंगना रनौत ने की वैभव सूर्यवंशी की तारीफ

कंगना रनौत ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'इतनी छोटी उम्र में टीम इंडिया में चयन होना बेहद गर्व की बात है. मुझे उम्मीद है कि वैभव आगे चलकर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ियों से भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और वर्ल्ड कप घर लाएंगे.'

इसी बातचीत के दौरान कंगना ने एक मशहूर गजल की पंक्तियां भी सुनाईं. उन्होंने कहा, 'ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन...जब प्यार करे कोई, तो देखे केवल मन... नई रीत चलाकर तुम, ये रीत अमर कर दो.'

इसके अलावा कंगना ने कहा, 'काम की व्यस्तता के चलते मुझे क्रिकेट देखने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता. मैं हर उभरते हुए युवा खिलाड़ी को शुभकामनाएं देती हूं और चाहती हूं कि वे देश का नाम रोशन करें. मेरा मकसद किसी पर दबाव डालना नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों को प्रेरित करना है ताकि वे अपने खेल में और बेहतर कर सकें.'

कंगना रनौत खुद क्यों हैंडल करती हैं अपना सोसल मीडिया अकाउंट?

इसके अलावा, कंगना रनौत ने खुलासा किया कि आखिर उन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम से अपने अकाउंट्स की कमान वापस क्यों ले ली. क्यों वो खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल करना पसंद करती हैं.

कंगना रनौत ने कहा, 'मुझे सोशल मीडिया पर लोगों से सीधे बात करना ज्यादा पसंद है. एक समय मेरा सोशल मीडिया अकाउंट मेरी टीम संभाल रही थी, लेकिन टीम जो पोस्ट और कैप्शन लिख रही थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते थे. वे इतने औपचारिकता से भरे होते थे कि ऐसा लगता था जैसे कोई व्यक्ति केवल जीवित रहने के लिए माफी मांग रहा हो. एक दिन मैंने अपनी टीम से पूछा कि आखिर ये किस तरह की भाषा लिखी जा रही है. हर बात को जरूरत से ज्यादा सफाई देने वाले अंदाज में पेश करना सही नहीं है. इसी वजह से मैंने सोशल मीडिया की कमान फिर से अपने हाथ में लेने का फैसला किया.'

बता दें कि फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में कंगना रनौत नर्स के रोल में हैं. 

इनपुट आईएएनएस

Published at : 08 Jun 2026 06:37 PM (IST)
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Kangana Ranaut Vaibhav Suryavanshi
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