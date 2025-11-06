जब राइमा सेन के पास 2-3 साल तक नहीं था कोई काम, मुश्किल दौर से गुजरी एक्ट्रेस

एक्ट्रेस राइमा सेन हिंदी बंगाली फिल्मों में एक्टिव हैं. वो लगातार काम कर रही हैं. हालांकि, उनके करियर में ऐसा समय भी आया जब उनके पास काम नहीं था. राइमा ने एक इंटरव्यू में इस समय के बारे में बात की थी.

राइमा सेन के पास जब नहीं था काम

टाइम्स नाऊ से बातचीत में राइमा ने बताया था, 'चोखेर बाली से पहले 2-3 का डल पीरियड था. उस मुझे काम नहीं मिल रहा था. ये थोड़ा डिप्रेसिंग समय था. ये काफी लंबे समय के लिए था. जब लोग आपसे कॉन्टेक्ट नहीं रखते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है.' राइमा ने बताया था, 'अगर अब कोई मुझे रिप्लेस करें और कॉलबैक न करे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मैं इस इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूं. हो सकता है कि मैं उस रोल के लिए फिट नहीं बैठती हूं.'

बता दें कि राइमा सेन फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस मुनमुन सेन की बेटी हैं. और दिग्गज एक्ट्रेस सुचित्रा सेन की नातिन हैं. राइमा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म गॉडमदर में छोटा सा रोल करके की थी. इस फिल्म में शबाना आजमी ने लीड रोल निभाया था. राइमा के लिए सक्सेस आसानी से हाथ नहीं लगी. उन्होंने धीरे-धीरे सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ी.

इन फिल्मों में दिखीं राइमा सेन

राइमा ने हिंदी इंडस्ट्री में 1999 में डेब्यू किया था. वहीं 2002 में बंगाली इंडस्ट्री में डेब्यू किया था. राइमा ने दामन, शक्ति, चोखेर बाली, कुछ दिल ने कहा, परिणीता, दस, एकलव्य: द रॉय गर्ड्स, यात्रा, खेला, तीन पत्नी, मिर्च, बॉलीवुड डायरीज,Bastu Shaap, हसों राजा, रीयूनियन, अनया, बस्तर जैसी फिल्में की हैं.

पिछली बार उन्हें 2024 में Chaalchitro: The Frame Fatale नाम की बंगाली फिल्म में देखा गया था. राइमा ओटीटी दुनिया में भी काम कर रही हैं. उन्हें 2024 में वेब शो बिग गर्ल्स डोंट क्राई में देखा गया था. ये सीरीज प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.