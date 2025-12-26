हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअक्षय कुमार से आमिर खान तक एयरपोर्ट पर छाए बॉलीवुड सेलेब्स, फोटोज वायरल

अक्षय कुमार से आमिर खान तक एयरपोर्ट पर छाए बॉलीवुड सेलेब्स, फोटोज वायरल

Bollywood Celebs Airport Look: अक्षय कुमार से आमिर खान तक आज एयरपोर्ट पर कई बॉलीवुड सेलेब्स स्पॉट हुए. इस दौरान उन्हें कमरे में कैप्चर किया गया आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Dec 2025 11:49 AM (IST)
Bollywood Celebs Airport Look: अक्षय कुमार से आमिर खान तक आज एयरपोर्ट पर कई बॉलीवुड सेलेब्स स्पॉट हुए. इस दौरान उन्हें कमरे में कैप्चर किया गया आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.

आए दिन एयरपोर्ट पर बॉलीवुड सेलेब्स को स्पॉट किया जाता है. वहीं अब हाल ही में अक्षय कुमार, आमिर खान, कुणाल खेमु को स्पॉट किया गया. इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर सबका ध्यान खींचा. कैमरे में कैद उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

1/9
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को लेट नाइट एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो काफी कैजुअल लुक में दिखे.
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को लेट नाइट एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो काफी कैजुअल लुक में दिखे.
2/9
लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक टी शर्ट और लोवर पहना था. एक्टर ने पैप्स को जमकर पोज भी दिए.
लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक टी शर्ट और लोवर पहना था. एक्टर ने पैप्स को जमकर पोज भी दिए.
Published at : 26 Dec 2025 11:49 AM (IST)
Akshay Kumar Aamir Khan Kunal Khemu

बॉलीवुड फोटो गैलरी

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Top 5 Arms Export: दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
वीडियोज

US Airforce ने Nigeria में ISIS ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, पहले Trump ने दी चेतावनी फिर हमला
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Deepak Prakash को मंत्री बनाए जाने से नाराज हुए Upendra Kushwaha की पार्टी के विधायक हुए बागी !
George W. Bush और Putin के बीच हुई बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें पुतिन बोले, पाक में लोकतंत्र नहीं
US Airforce ने Nigeria पर किया Air Strike, isis के ठिकानों को अमेरिकी एयरफोर्स ने बनाया निशाना

फोटो गैलरी

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
