अक्षय कुमार से आमिर खान तक एयरपोर्ट पर छाए बॉलीवुड सेलेब्स, फोटोज वायरल
Bollywood Celebs Airport Look: अक्षय कुमार से आमिर खान तक आज एयरपोर्ट पर कई बॉलीवुड सेलेब्स स्पॉट हुए. इस दौरान उन्हें कमरे में कैप्चर किया गया आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.
आए दिन एयरपोर्ट पर बॉलीवुड सेलेब्स को स्पॉट किया जाता है. वहीं अब हाल ही में अक्षय कुमार, आमिर खान, कुणाल खेमु को स्पॉट किया गया. इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर सबका ध्यान खींचा. कैमरे में कैद उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
Published at : 26 Dec 2025 11:49 AM (IST)
Tags :Akshay Kumar Aamir Khan Kunal Khemu
