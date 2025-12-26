हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये हैं अनन्या पांडे की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, एक हुई थी 100 करोड के पार

Ananya Panday Movies: अनन्या पांडे ने बॉलीवुड में अब तक कई फिल्मों में काम किया है. लेकिन क्या आपको पता है उनकी उन 5 फिल्मों के बारे में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Dec 2025 11:41 AM (IST)
अनन्या पांडे ने डेब्यू के बाद से कई फिल्मों में काम किया है और धीरे-धीरे बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनी ली हैं. भले ही उनकी हर फिल्म सुपरहिट न रही हो लेकिन कुछ फिल्मों ने कमाई के मामले में शानदार प्रदर्शन किया हैं. यहां हम अनन्या पांडे की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिनमें से एक फिल्म 100 करोड़ के पार भी गई थी.

बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने बहुत कम समय में इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली है. साल 2019 में डेब्यू करने के बाद अनन्या ने कमर्शियल एंटरटेनर से लेकर सीरियस सब्जेक्ट वाली फिल्मों तक में काम किया है. भले ही उनकी हर फिल्म सुपरहिट न रही हो लेकिन कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई जरूर की है. आइए जानते हैं अनन्या पांडे की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में.
ड्रीम गर्ल 2- अनन्या पांडे के करियर की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है ड्रीम गर्ल 2. इस फिल्म में उनके साथ आयुष्मान खुराना नजर आए थे. कॉमेडी और इमोशन से भरपूर इस फिल्म को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. फिल्म ने वर्ल्डवाइड करीब 140 करोड़ रुपये की कमाई की और अनन्या के करियर में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई.
Published at : 26 Dec 2025 11:41 AM (IST)
Ananya Panday Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Kesari Chapter 2

Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
