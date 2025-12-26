ये हैं अनन्या पांडे की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, एक हुई थी 100 करोड के पार

बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने बहुत कम समय में इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली है. साल 2019 में डेब्यू करने के बाद अनन्या ने कमर्शियल एंटरटेनर से लेकर सीरियस सब्जेक्ट वाली फिल्मों तक में काम किया है. भले ही उनकी हर फिल्म सुपरहिट न रही हो लेकिन कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई जरूर की है. आइए जानते हैं अनन्या पांडे की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में.