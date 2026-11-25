बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'गनमास्टर जी9' की रिलीज की तैयारी में जुटे हैं. उनकी यह फिल्म दो दिन बाद सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इमरान हाशमी ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. उनका डेब्यू भले ही फ्लॉप रहा, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसी कामयाबी हासिल की कि वे रातोंरात स्टार बन गए.

आइए जानते हैं इमरान हाशमी का फिल्मी सफर कैसा रहा और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान कैसे बनाई.

इमरान हाशमी का शुरुआती करियर

बता दें, इमरान हाशमी ने अपने करियर की शुरुआत कैमरे के सामने आने से पहले पर्दे के पीछे से की थी. साल 2002 में उन्होंने फिल्म 'राज' में सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया. इसके बाद 2003 में फिल्म 'फुटपाथ' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. हालांकि, उनकी पहली फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इमरान ने हार नहीं मानी.

मिला 'सीरियल किसर' का टैग

साल 2004 में आई फिल्म 'मर्डर' ने उनकी किस्मत बदल दी. इस फिल्म से वो रातोंरात चर्चा में आ गए. इसके बाद 'जहर', 'कलयुग', 'आशिक बनाया आपने', 'गैंगस्टर' और 'जन्नत' जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड में एक अलग पहचान दिलाई. इस दौरान उनकी फिल्मों के गाने भी खूब हिट हुए. वहीं, फिल्मों में रोमांटिक और किसिंग सीन के कारण उन्हें 'सीरियल किसर' का नाम भी मिला.

उन्होंने 'राज: द मिस्ट्री कंटिन्यूज', 'मर्डर 2', 'द डर्टी पिक्चर', 'जन्नत 2' और 'राज 3' जैसी फिल्मों में भी काम किया. साल 2010 में आई 'वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई' और 2012 की फिल्म 'शंघाई' में उनके अभिनय को काफी सराहना मिली. इन दोनों फिल्मों के लिए उन्हें फिल्मफेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेशन भी मिला.

करियर में आए उतार-चढ़ाव

हर कलाकार की तरह इमरान के करियर में भी एक ऐसा दौर आया, जब उनकी फिल्मों को पहले जैसी सफलता नहीं मिली. 'अजहर', 'राज: रीबूट' और 'बादशाहो' जैसी फिल्मों के बाद उनके करियर में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले. फिर साल 2023 में फिल्म 'टाइगर 3' में विलेन के किरदार से उन्होंने फिर खूब चर्चा बटोरी.

इसके बाद साल 2025 में आई फिल्म 'हक' को भी लोगों ने खूब पसंद किया. इसी साल वो तेलुगु फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' में भी नजर आए थे. उनकी वेब सीरीज 'तस्करी' भी काफी पॉपुलर रही.

'आवारापन 2' में आए थे नजर

वहीं, साल 2026 में आई फिल्म 'आवारापन 2' ने उनके करियर को और भी बेहतरीन बना दिया. 'आवारापन 2' में वो दिशा पाटनी संग नजर आए थे. इस फिल्म ने सैकनिल्क के मुतबाकि, बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 213.05 करोड़ रुपये की कमाई की.

फिलहाल अब इमरान इन दिनों अपनी फिल्म 'गनमास्टर जी9' के प्रमोशन में जुटे हैं. ये 27 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.