Box Office: इमरान हाशमी के 10 साल और 8 फिल्मों में 'ओजी' ने फेरा पानी, वो भी सिर्फ 11 दिन में
They Call Him OG Box Office Collection Day 11: इमरान हाशमी की पिछले 10 सालों की सभी फिल्मों की कमाई जोड़ दें तब भी वो 'दे कॉल हिम ओजी' के कलेक्शन की बराबरी नहीं कर पा रहीं.
पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' दूसरे वीकेंड के आखिरी दिन यानी आज बॉक्स ऑफिस पर फिर से भूचाल लेकर आई है. फिल्म तेजी से 200 करोड़ी क्लब में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रही है.
एक तरफ 'कांतारा चैप्टर 1' और 'जॉली एलएलबी 3' जैसी फिल्में बवाल मचा रही हैं, तो दूसरी तरफ 'ओजी' सच में 'बॉक्स ऑफिस ओजी' साबित होती जा रही है. फिल्म को रिलीज हुए आज 11 दिन हो चुके हैं और फिल्म की कमाई में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला है.
'ओजी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म ने पहले 8 दिनों के एक्सटेंडेड वीक में 169.3 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया. इसमें पेड प्रिव्यू से हुई कमाई भी शामिल है. 9वें और 10वें दिन फिल्म की कमाई 4.75 और 4.6 करोड़ रही.
वहीं आज 11वें दिन फिल्म ने 9:35 बजे तक 4.07 करोड़ बटोर लिए हैं. टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 182.72 करोड़ पहुंच चुका है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.
इमरान हाशमी के के पिछले 10 सालों के सारे रिकॉर्ड टूटे
कमाल की बात ये है कि इमरान हाशमी की 2016 से लेकर 2025 तक 'ओजी' के पहले टोटल 9 फिल्में आईं, जिनमें से सिर्फ 'अजहर' की कमाई 33.03 करोड़ को हटा दें, तो बाकी की 8 फिल्मों ने मिलकर 163.99 करोड़ रुपये कमाए हैं.
यानी 'ओजी' इमरान हाशमी की पिछले 10 सालों की सभी 8 फिल्मों की टोटल लाइफटाइम कमाई से भी ज्यादा कमा चुकी है. ये सभी फिल्में आप नीचे बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक देख सकते हैं.
|फिल्म
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ग्राउंड जीरो
|7.54 करोड़
|सेल्फी
|16.85 करोड़
|चेहरे
|2.55 करोड़
|मुंबई सागा
|16.53 करोड़
|द बॉडी
|3.47 करोड़
|वाय चीट इंडिया
|8.66 करोड़
|बादशाहो
|78.1 करोड़
|राज रीबूट
|30.29 करोड़
|टोटल
|163.99 करोड़
'दे कॉल हिम ओजी' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन
कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्शन फिल्म को 250 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया है. फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, 10 दिनों में 278 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है.
