लॉरेंस ऑफ पंजाब अब OTT प्लेटफार्म Zee 5 पर नहीं होगी रिलीज. भारत सरकार ने लगाई रिलीज पर रोक. आज हाईकोर्ट में भारत सरकार ने दी जानकारी.

अमरिंदर सिंह राजा बडिंग की याचिका का हाई कोर्ट ने निपटारा किया. लॉरेंस ऑफ पंजाब फिल्म को प्रसारित न किए जाने के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ही Zee 5 को दिए आदेश. केंद्र सरकार द्वारा इस जानकारी को दिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का किया निपटारा. लेटर में राजा वेरिंग की याचिका और पंजाब डीजीपी के लेटर जिक्र है.