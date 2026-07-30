दामाद आनंद आहूजा के बर्थडे पर अनिल कपूर का खास पोस्ट, सोनम कपूर ने भी किया प्यार का इजहार

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के पति और बिजनेसमैन आनंद आहूजा 30 जुलाई को अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर उनके चाहने वाले उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं. अब बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने अपने दामाद आनंद आहूजा के जन्मदिन पर एक खास पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने इमोशनल नोट के जरिए आनंद पर जमकर प्यार लुटाया और उनकी तारीफ की.

तुममें सच में कुछ तो खास बात है...

अनिल कपूर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो वो दामाद आनंद आहूजा के साथ नजर आ रहे हैं. इसके साथ उन्होंने अपने दिल की बात कह दी. अनिल कपूर ने कैप्शन में लिखा, 'आनंद, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूं, तुमसे मिलता हूं, तुम्हारी तस्वीरें देखता हूं या सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनता हूं, तो मुझे तुरंत एक सुकून महसूस होता है. तुममें सच में कुछ तो खास बात है.'

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अनिल कपूर हुए इमोशनल

उन्होंने आगे लिखा, 'जिस तरह तुम अपने आसपास के हर इंसान का ख्याल रखते हो, तुम्हारे अंदर जो अपनापन है और जिस सहजता से तुम सोनम, अपने बच्चों और हम सभी पर प्यार और देखभाल लुटाते हो, उसे देखकर मुझे बहुत सुकून और खुशी मिलती है. बेटा, जैसे हो बिल्कुल वैसे ही बने रहने के लिए धन्यवाद. हर चीज के लिए शुक्रिया. जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. अपना ख्याल रखना. लव यू, मैन.'

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आनंद आहूजा के बर्थडे पर रोमांटिक हुईं सोनम कपूर

सोनम कपूर ने भी पति आनंद आहूजा पर प्यार लुटाया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'डियर आनंद, मेरी सबसे सुरक्षित जगह बनने के लिए, हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए, मेरे सबसे पसंदीदा ट्रैवल पार्टनर, मेरी हर बात सुनने वाले और मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाने वाले इंसान बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया. मेरे सबसे पसंदीदा इंसान को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. मुझे हर जन्म में तुम ही चाहिए. मैं तुमसे जितना प्यार करती हूं, शायद तुम कभी उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे.'

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कब हुई थी सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी?

बता दें कि सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने 8 मई 2018 को मुंबई में शादी की थी. दोनों दो बेटों के माता-पिता हैं. उनके बड़े बेटे वायु कपूर आहूजा का जन्म अगस्त 2022 में हुआ था, जबकि 29 मार्च 2026 को कपल ने अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया.