रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने जताई चिंता, सुरक्षा पर उठाए सवाल

फेमस फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के जुहू वाले घर पर फायरिंग की घटना ने पूरे मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है. इस मामले को लेकर अब प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी अपना ऑफिशियल बयान जारी किया है और अपनी गहरी नाराजगी और चिंता जाहिर की है. गिल्ड का कहना है कि ऐसी घटनाएं मुंबई जैसे शहर जिस पर पूरा देश गर्व करता है. उसकी पहचान को नुकसान पहुंचाती हैं.

रोहित शेट्टी को निशाना बनाना चिंता का विषय

प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान में कहा कि वो इस घटना से बेहद परेशान और चिंतित हैं. गिल्ड ने बताया कि रोहित शेट्टी सिर्फ एक सफल फिल्म निर्माता ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के एक अहम और सम्मानित सदस्य भी हैं. ऐसे में उनके घर को निशाना बनाना पूरी इंडस्ट्री के लिए चिंता का बड़ा मुद्दा है.

घटना को बताया गंभीर

गिल्ड ने इस घटना को बहुत गंभीर बताया और कहा कि इसे किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. अपने बयान में उन्होंने मुंबई की उस भावना का जिक्र किया जिस पर यहां के लोग हमेशा गर्व करते आए हैं.

मुंबई की सुरक्षा और भरोसे का जिक्र

गिल्ड ने कहा, 'मुंबई ऐसा शहर है जहां आम लोग और बड़े कलाकार दोनों खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं. यही सुरक्षा और भरोसा इस शहर को देश की कंटेंट प्रोडक्शन कैपिटल बनाता है. फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी शोज की शूटिंग के लिए मुंबई पहली पसंद इसलिए भी है क्योंकि यहां सुरक्षित माहौल मिलता है. लेकिन इस तरह की घटनाएं उस भरोसे को कमजोर करती हैं.'

सख्त कार्रवाई की अपील

गिल्ड ने सभी संबंधित सरकारी और पुलिस अधिकारियों से अपील की है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाए. उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसक घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में एक साफ संदेश जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है.