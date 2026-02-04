महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की पहली बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग पूरी, अब जाएंगी प्रयागराज

पिछले साल महाकुंभ में माला बेचते हुए वायरल हुई मोनालिसा अब एक बार फिर प्रयागराज लौटने वाली हैं. लेकिन इस बार वजह बिल्कुल अलग है. इस बार वो किसी स्टॉल पर नहीं बल्कि एक बॉलीवुड एक्टर के तौर पर नजर आएंगी. इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी मोनालिसा अब फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी हैं और जल्द ही माघ मेला में अपनी फिल्म की टीम के साथ मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगी.

वायरल रील से मिला फिल्म का मौका

मोनालिसा की किस्मत तब पलटी जब महाकुंभ के दौरान उनके रील्स सोशल मीडिया पर छा गए. इन्हीं वीडियो ने डायरेक्टर सानोज मिश्रा का ध्यान खींचा जो पहले 'गांधीगिरी' और 'शशांक' जैसी फिल्में बना चुके हैं. सनोज ने उन्हें 2025 महाकुंभ के दौरान ही अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया था. फिल्म का नाम है 'द डायरी ऑफ मणिपुर' जिसमें मोनालिसा लीड रोल में नजर आएंगी.

शूटिंग का लंबा सफर

डायरेक्टर सानोज के मुताबिक फिल्म की शूटिंग चार शेड्यूल में हुई. पहले इटावा में शूट किया गया फिर टीम मणिपुर पहुंची जहां कई रियल लोकेशन्स पर काम हुआ. इसके बाद नेपाल और आखिर में देहरादून में शूटिंग पूरी की गई. पिछले हफ्ते ही फिल्म का बड़ा हिस्सा कंप्लीट हुआ है और अब टीम माघ मेला में शामिल होने जा रही है.

मोनालिसा की मेहनत और जर्नी

सनोज बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार मोनालिसा को मेले में देखा था तो लोग उनके साथ सेल्फी और रील्स के लिए बदतमीजी कर रहे थे. वो लोग बेहद सीधे-साधे हैं और मध्य प्रदेश के महेश्वर से आते हैं. यही देखकर उन्होंने मोनालिसा को लीड रोल देने का फैसला किया था. बाद में उन्हें इंदौर और फिर मुंबई लाया गया जहां एक्टिंग और पढ़ाई की ट्रेनिंग दी गई. शुरुआत में वो सिर्फ अपना नाम साइन करना जानती थीं लेकिन मेहनत और लगन से उन्होंने काफी कुछ सीख लिया है.

फिल्म की कहानी

फिल्म मणिपुर की पृष्ठभूमि पर बनी है जहां मोनालिसा एक नॉर्थ इंडियन लड़की का किरदार निभा रही हैं और हिंसा के माहौल में एक लव स्टोरी आगे बढ़ती है. फिल्म में ज्यादातर नए चेहरे हैं और कई कलाकार नॉर्थ-ईस्ट से लिए गए हैं ताकि कहानी रियल लगे. आपको बता दें की इसी बीच सनोज मिश्रा खुद भी एक मुश्किल दौर से गुजरे हैं. उन पर केस दर्ज हुआ और जेल तक जाना पड़ा लेकिन उसी समय उन्होंने फिल्म की कहानी लिखी और बाहर आकर शूटिंग पूरी की.