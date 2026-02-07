प्रियंका चोपड़ा ने भाई और भाभी की पहली वेडिंग एनीवर्सरी पर लुटाया प्यार, शेयर किया वीडियो

बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रियंका चोपड़ा के छोटे भाई सिद्धार्थ चोपड़ा भले ही एक्टिंग से दूर हो लेकिन इंडस्ट्री का हिस्सा है. वो एक फिल्ममेकर हैं. सिद्धार्थ चोपड़ा ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई भी कर रखी है. इसके अलावा वो होटल में बतौर शेफ भी काम कर चुके हैं. सिद्धार्थ की खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी भी है. जिसका नाम ‘पर्पल पेबल पिक्चर्स’ है. जिसके तहत अभी तक कई बड़े प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं.

वहीं बात करें प्रियंका चोपड़ा की भाभी नीलम की तो वो एक तमिल और तेलुगु की एक्ट्रेस हैं. जिन्होंने अपना एक्टिंग करियर फिल्म ‘मिस्टर 7’ से शुरू किया था. सिद्धार्थ चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. जहां अक्सर वो अपनी वाइफ नीलम संग तस्वीरें भी शेयर करते रहते हैं.