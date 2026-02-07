प्रियंका चोपड़ा ने भाई और भाभी की पहली वेडिंग एनीवर्सरी पर लुटाया प्यार, शेयर किया वीडियो

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपने भाई सिद्धार्थ चोपड़ा और भाभी नीलम उपाध्याय की शादी की पहली सालगिरह पर खास पोस्ट शेयर किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी के अनदेखे पलोंं का एक वीडियो शेयर किया है और जोड़े के लिए अपने प्यार भरे संदेश में खुशहाल जीवन की कामना की. फैंस ने इस पोस्ट पर खूब प्यार दिखाया.
भाई सिद्धार्थ की पहली वेडिंग एनीवर्सरी पर प्रियंका चोपड़ा ने लुटाया प्यार
एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें शादी के अनदेखे पलों को दिखाया गया. साथ ही प्रियंका ने अपने प्यार भरे मैसेज में कपल के खुशहाल जीवन की कामना की. प्रियंका चोपड़ा ने कैप्शन में लिखा 'विश्वास नहीं हो रहा कि एक साल हो गया. आप दोनों को बहुत प्यार. आपको हमेशा के लिए साथ में खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं. हैप्पी वन ईयर एनिवर्सरी सिद्धार्थ और नीलम.'
कौन हैं सिद्धार्थ चोपड़ा?
