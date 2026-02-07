एक्सप्लोरर
‘ओ रोमियो’ के सॉन्ग लॉन्च इवेंट में फैंस के बीच फंसे शाहिद कपूर, छोड़ना पड़ा स्टेज, वीडियो वायरल
Shahid Kapoor: शाहिद कपूर इन दिनों फिल्म ओ रोमियो के प्रमोशन में जुटे हुए हैं. हाल ही में फिल्म के नए गाने के लॉन्च इवेंट में शाहिद को फैंस ने स्टेज पर घेर लिया और फिर उन्हें स्टेज छोड़ना पड़ा.
