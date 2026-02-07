कब रिलीज होगी फिल्म

फिलहाल शाहिद कपूर अपनी आगामी फिल्म ओ रोमियो की रिलीज का इंतज़ार कर रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ तृप्ति डिमरी के अलावा नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी, फरीदा जलाल और विक्रांत मैसी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी ओ रोमियो को साजिद नाडियाडवाला ने अपने बैनर नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है. यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई पर बेस्ड है. फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.