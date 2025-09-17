प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्मों से हिलेगा बॉक्स ऑफिस, हॉलीवुड से बॉलीवुड तक कई बड़ी फिल्मों पर चल रहा है काम
Priyanka Chopra Upcoming Movie: प्रियंका चोपड़ा के हाथ में कई बड़ी-बड़ी फिल्में हैं. एक्ट्रेस एसएस राजामौली के साथ काम कर रही हैं. आइए जानते हैं प्रियंका चोपड़ा के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में.
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक धूम मचा रही हैं. उनके हाथ में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं. जुलाई महीने में प्रियंका की हेड्स ऑफ स्टेट रिलीज हुई. इस एक्शन कॉमेडी फिल्म को फैंस ने बहुत पसंद किया था. अब प्रियंका के हाथ में 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.
द ब्लफ
इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है. फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में हैं. फिल्म की शूटिंग की झलक प्रियंका ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी. फिल्म को Frank E. Flowers डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में कार्ल अर्बन भी अहम रोल में नजर आएंगे. फिल्म की रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है.
सिटाडेल 2
सिटाडेल को 2023 में रिलीज किया गया था. फिल्म में प्रियंका को जबरदस्त एक्शन करते हुए देखा गया था. इसकी दूसरा सीजन भी आना है. सिटाडेल का दूसरा सीजन थोड़ा डिले चल रहा है और 2026 में रिलीज होने की खबरें हैं.
SSMB29
इस फिल्म को एसएस राजामौली बना रहे हैं. प्रियंका फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद भी आई थीं. फिल्म को बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है. इसमें महेश बाबू लीड रोल में हैं. फिल्म की शूटिंग जारी है और रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट नहीं है.
Judgment Day
ये इंग्लिश फिल्म है. फिल्म को निकोलस स्टोलर ने लिखा और डायरेक्ट किया है. इसमें विल फेरेल, ज़ैक एफ्रॉन, रेजिना हॉल, जिमी टैट्रो, बिली आइचनर जैसे स्टार्स दिखेंगे.
कृष 4
कृष 4 को ऋतिक रोशन डायरेक्ट कर रहे हैं. ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी. ऋतिक ही फिल्म में एक्टिंग भी करेंगे. फिल्म एक इंटरनेशनल लेवल की एक्शन साइंस फिक्शन होगी. खबरें हैं कि ऋतिक इसमें ट्रिपल रोल निभाते दिखएंगे. फिल्म इस फिल्म के बजट को लेकर ईश्यू चल रहा था लेकिन अब सब सॉल्व हो गया है. रिपोर्ट्स हैं कि प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में प्रिया मेहरा, मेघना मेहरा और संजना मेहरा (ट्रिपल रोल) निभाएंगी.
