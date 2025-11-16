हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रियंका चोपड़ा के पास धाकड़ प्रोजेक्ट्स की लाइन, 'वाराणसी' समेत इन फिल्मों से लाएंगी बॉक्स ऑफिस पर तूफान

प्रियंका चोपड़ा के पास धाकड़ प्रोजेक्ट्स की लाइन, 'वाराणसी' समेत इन फिल्मों से लाएंगी बॉक्स ऑफिस पर तूफान

Priyanka Chopra Upcoming Films: प्रियंका चोपड़ा के पास हॉलीवुड से लेकर इंडियन प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हैं. एक्ट्रेस 'वाराणसी' समेत अपनी बाकी अपकमिंग फिल्म से बॉक्स ऑफिस लूटने की तैयारी कर रही हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 16 Nov 2025 08:49 PM (IST)
बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक कर रही हैं. एक्ट्रेस महेश बाबू स्टारर फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी. दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा के पास हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी लाइनअप हैं. इतना ही नहीं, एक्ट्रेस बहुत जल्द एक बॉलीवुड फिल्म में भी दिखाई दे सकती हैं. ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रियंका बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार हैं.

वाराणसी

  • महेश बाबू स्टारर फिल्म 'वाराणसी' से प्रियंका चोपड़ा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने जा रही हैं.
  • फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है जिसने फिल्म को लेकर दर्शकों को एक्साइट कर दिया है.
  • 'वाराणसी' से देसी गर्ल का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है. वो फिल्म में मंदाकिनी का रोल करने वाली हैं.
  • 'वाराणसी' को एस एस राजामौली ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

द ब्लफ

  • 'द ब्लफ' एक हॉलीवुड फिल्म है जिसमें प्रियंका चोपड़ा का जबरदस्त एक्शन अवतार देखने को मिलेगा.
  • इस स्वैशबकलर एक्शन ड्रामा फिल्म है को फ्रैंक ई. फ्लावर्स ने डायरेक्ट किया है.
  • 'द ब्लफ' में कार्ल अर्बन, इस्माइल क्रूज कोर्डोवा, सफिया ओकले-ग्रीन और टेमुएरा मॉरिसन भी नजर आएंगे.
  • फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है.

जजमेंट डे

  • प्रियंका चोपड़ा के पास हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म 'जजमेंट डे' भी पाइपलाइन में है. 
  • फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ जैक एफ्रॉन, विल फेरेल और रेजिना हॉल लीड रोल में दिखाई देंगे. 
  • निकोलस स्टोलर के डायरेक्शन में बनी 'जजमेंट डे' को अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने बनाया है.

कृष 4

  • प्रियंका चोपड़ा ऋतिक रोशन की सुपरहीरो फिल्म 'कृष 4' का भी हिस्सा हो सकती हैं.
  • इस फिल्म को खुद ऋतिक रोशन डायरेक्ट भी करने वाले हैं जिसमें वो बतौर लीड एक्टर भी नजर आएंगे.
  • रिपोर्ट्स की मानें तो प्रियंका चोपड़ा फिल्म में ट्रिपल रोल अदा कर सकती हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है.
  • 'कृष 4' साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

सिटाडेल 2

  • फिल्मों के अलावा प्रियंका चोपड़ा के पास स्पाई वेब सीरीज 'सिटाडेल 2' भी पाइपलाइन में है.
  • ये 2023 की सीरीज 'सिटाडेल- हनी बनी' का सेकेंड सीजन है जिसकी शूटिंग 2024 में ही पूरी हो चुकी है.
  • 'सिटाडेल 2' में एक बार फिर प्रियंका चोपड़ा के साथ रिचर्ड मैडेन लीड रोल में दिखाई देंगे.
  • सीरीज पहने 2025 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये 2026 में प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी.
दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है.
Published at : 16 Nov 2025 08:42 PM (IST)
Mahesh Babu Priyanka Chopra VARANASI The Bluff
Embed widget