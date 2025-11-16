एक्सप्लोरर
प्रियंका चोपड़ा के पास धाकड़ प्रोजेक्ट्स की लाइन, 'वाराणसी' समेत इन फिल्मों से लाएंगी बॉक्स ऑफिस पर तूफान
Priyanka Chopra Upcoming Films: प्रियंका चोपड़ा के पास हॉलीवुड से लेकर इंडियन प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हैं. एक्ट्रेस 'वाराणसी' समेत अपनी बाकी अपकमिंग फिल्म से बॉक्स ऑफिस लूटने की तैयारी कर रही हैं.
बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक कर रही हैं. एक्ट्रेस महेश बाबू स्टारर फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी. दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा के पास हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी लाइनअप हैं. इतना ही नहीं, एक्ट्रेस बहुत जल्द एक बॉलीवुड फिल्म में भी दिखाई दे सकती हैं. ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रियंका बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार हैं.
वाराणसी
- महेश बाबू स्टारर फिल्म 'वाराणसी' से प्रियंका चोपड़ा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने जा रही हैं.
- फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है जिसने फिल्म को लेकर दर्शकों को एक्साइट कर दिया है.
- 'वाराणसी' से देसी गर्ल का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है. वो फिल्म में मंदाकिनी का रोल करने वाली हैं.
- 'वाराणसी' को एस एस राजामौली ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी.
View this post on Instagram
द ब्लफ
- 'द ब्लफ' एक हॉलीवुड फिल्म है जिसमें प्रियंका चोपड़ा का जबरदस्त एक्शन अवतार देखने को मिलेगा.
- इस स्वैशबकलर एक्शन ड्रामा फिल्म है को फ्रैंक ई. फ्लावर्स ने डायरेक्ट किया है.
- 'द ब्लफ' में कार्ल अर्बन, इस्माइल क्रूज कोर्डोवा, सफिया ओकले-ग्रीन और टेमुएरा मॉरिसन भी नजर आएंगे.
- फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है.
जजमेंट डे
- प्रियंका चोपड़ा के पास हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म 'जजमेंट डे' भी पाइपलाइन में है.
- फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ जैक एफ्रॉन, विल फेरेल और रेजिना हॉल लीड रोल में दिखाई देंगे.
- निकोलस स्टोलर के डायरेक्शन में बनी 'जजमेंट डे' को अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने बनाया है.
कृष 4
- प्रियंका चोपड़ा ऋतिक रोशन की सुपरहीरो फिल्म 'कृष 4' का भी हिस्सा हो सकती हैं.
- इस फिल्म को खुद ऋतिक रोशन डायरेक्ट भी करने वाले हैं जिसमें वो बतौर लीड एक्टर भी नजर आएंगे.
- रिपोर्ट्स की मानें तो प्रियंका चोपड़ा फिल्म में ट्रिपल रोल अदा कर सकती हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है.
- 'कृष 4' साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
सिटाडेल 2
- फिल्मों के अलावा प्रियंका चोपड़ा के पास स्पाई वेब सीरीज 'सिटाडेल 2' भी पाइपलाइन में है.
- ये 2023 की सीरीज 'सिटाडेल- हनी बनी' का सेकेंड सीजन है जिसकी शूटिंग 2024 में ही पूरी हो चुकी है.
- 'सिटाडेल 2' में एक बार फिर प्रियंका चोपड़ा के साथ रिचर्ड मैडेन लीड रोल में दिखाई देंगे.
- सीरीज पहने 2025 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये 2026 में प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
तमिल सिनेमा
दुलकर सलमान की 'कांथा' ने निकाला आधा बजट, अब हिट टैग के लिए सरपट दौड़ रही फिल्म
क्रिकेट
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL