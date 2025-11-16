शनाया की इन फोटोज पर उनके पिता संजय कपूर का रिएक्शन देखने को मिला. एक्ट्रेस की पोस्ट में तीसरी फोटो में वो कुर्सी पर बैठी मुस्कुराती दिखीं. इस पर संजय कपूर ने रिएक्ट करते हुए लिखा- 'तीसरी तस्वीर' इसके साथ उन्होंने हार्ट इमोजी भी ऐड किए.