शनाया कपूर ने फ्लॉन्ट किया हद से ज्यादा ग्लैमरस लुक, पिता संजय कपूर ने फट से दिया ऐसा रिएक्शन

शनाया कपूर ने फ्लॉन्ट किया हद से ज्यादा ग्लैमरस लुक, पिता संजय कपूर ने फट से दिया ऐसा रिएक्शन

Shanaya Kapoor Glamorous Look: एक्ट्रेस शनाया कपूर अपने फैशन सेंस से फैंस का दिल जीत लेती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं जिसपर उनके पिता संजय कपूर का रिएक्शन वायरल हो रहा है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 16 Nov 2025 08:10 PM (IST)
Shanaya Kapoor Glamorous Look: एक्ट्रेस शनाया कपूर अपने फैशन सेंस से फैंस का दिल जीत लेती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं जिसपर उनके पिता संजय कपूर का रिएक्शन वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस और संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं जहां वो फैंस के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती नजर आती हैं. हाल ही में शनाया ने इंस्टाग्राम पर अपनी ग्लैमरस फोटोज पोस्ट की हैं.

1/10
शनाया कपूर ने इंस्टाग्राम पर ऑल गोल्डन लुक में अपनी फोटोज शेयर की हैं. इसमें उनका हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला.
शनाया कपूर ने इंस्टाग्राम पर ऑल गोल्डन लुक में अपनी फोटोज शेयर की हैं. इसमें उनका हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला.
2/10
गोल्डन कलर की ऑफ शोल्डर ब्रालेट पहने एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. इस पर काफी हैवी वर्क नजर आ रहा हैं.
गोल्डन कलर की ऑफ शोल्डर ब्रालेट पहने एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. इस पर काफी हैवी वर्क नजर आ रहा हैं.
3/10
इस ब्रालेट के साथ शनाया ने मैचिंग फिशकट स्कर्ट पेयर की है. उनका ये आउटफिट उनपर काफी जच रहा है.
इस ब्रालेट के साथ शनाया ने मैचिंग फिशकट स्कर्ट पेयर की है. उनका ये आउटफिट उनपर काफी जच रहा है.
4/10
एक्ट्रेस ने प्लेन मैचिंग दुपट्टे के साथ अपने आउटफिट को देसी टच दिया है. इसके साथ शनाया ऑलओवर बहुत हसीन दिख रही हैं.
एक्ट्रेस ने प्लेन मैचिंग दुपट्टे के साथ अपने आउटफिट को देसी टच दिया है. इसके साथ शनाया ऑलओवर बहुत हसीन दिख रही हैं.
5/10
मैचिंग डबल लेयर नेकलेस उनके लुक में चार चांद लगा रहा है. वहीं स्टेटमेंट ईयररिंग्स उनकी ड्रेस को कॉम्पलिमेंट कर रहे हैं.
मैचिंग डबल लेयर नेकलेस उनके लुक में चार चांद लगा रहा है. वहीं स्टेटमेंट ईयररिंग्स उनकी ड्रेस को कॉम्पलिमेंट कर रहे हैं.
6/10
इस दौरान शनाया ने अपना मेकअप सटल रखा है. ब्राउन लिपस्टिक उनके लुक को क्लासी बना रही है.
इस दौरान शनाया ने अपना मेकअप सटल रखा है. ब्राउन लिपस्टिक उनके लुक को क्लासी बना रही है.
7/10
कर्ली हेयरस्टाइल के साथ शनाया कपूर ने अपना लुक फाइनल किया है. इस लुक में वो बेहद गॉर्जियस दिख रही हैं.
कर्ली हेयरस्टाइल के साथ शनाया कपूर ने अपना लुक फाइनल किया है. इस लुक में वो बेहद गॉर्जियस दिख रही हैं.
8/10
कई फोटोज में एक्ट्रेस अपने कर्व्स फ्लॉन्ट करती नजर आईं. फोटोज के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'आप बहुत गोल्डन हैं.'
कई फोटोज में एक्ट्रेस अपने कर्व्स फ्लॉन्ट करती नजर आईं. फोटोज के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'आप बहुत गोल्डन हैं.'
9/10
शनाया की इन फोटोज पर उनके पिता संजय कपूर का रिएक्शन देखने को मिला. एक्ट्रेस की पोस्ट में तीसरी फोटो में वो कुर्सी पर बैठी मुस्कुराती दिखीं. इस पर संजय कपूर ने रिएक्ट करते हुए लिखा- 'तीसरी तस्वीर' इसके साथ उन्होंने हार्ट इमोजी भी ऐड किए.
शनाया की इन फोटोज पर उनके पिता संजय कपूर का रिएक्शन देखने को मिला. एक्ट्रेस की पोस्ट में तीसरी फोटो में वो कुर्सी पर बैठी मुस्कुराती दिखीं. इस पर संजय कपूर ने रिएक्ट करते हुए लिखा- 'तीसरी तस्वीर' इसके साथ उन्होंने हार्ट इमोजी भी ऐड किए.
10/10
शनाया की तस्वीरें फैंस का भी दिल जीत रही हैं. ऐसे में फैंस कमेंट्स करके एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं.
शनाया की तस्वीरें फैंस का भी दिल जीत रही हैं. ऐसे में फैंस कमेंट्स करके एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 16 Nov 2025 07:59 PM (IST)
Embed widget