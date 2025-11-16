एक्सप्लोरर
शनाया कपूर ने फ्लॉन्ट किया हद से ज्यादा ग्लैमरस लुक, पिता संजय कपूर ने फट से दिया ऐसा रिएक्शन
Shanaya Kapoor Glamorous Look: एक्ट्रेस शनाया कपूर अपने फैशन सेंस से फैंस का दिल जीत लेती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं जिसपर उनके पिता संजय कपूर का रिएक्शन वायरल हो रहा है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस और संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं जहां वो फैंस के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती नजर आती हैं. हाल ही में शनाया ने इंस्टाग्राम पर अपनी ग्लैमरस फोटोज पोस्ट की हैं.
Published at : 16 Nov 2025 07:59 PM (IST)
