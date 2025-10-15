हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'करिश्मा कपूर के आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं...', संजय कपूर की फर्जी वसीयत मामले पर बोलीं प्रिया सचदेव कपूर

'करिश्मा कपूर के आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं...', संजय कपूर की फर्जी वसीयत मामले पर बोलीं प्रिया सचदेव कपूर

Sunjay Kapur's Will Case: संजय कपूर की फर्जी वसीयत मामले में प्रिया सचदेव कपूर ने जवाब दिया है. उनके वकील ने दावा किया है कि करिश्मा कपूर के आरोप बेसलेस है और मनगढ़ंत हैं.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 15 Oct 2025 09:04 PM (IST)
Preferred Sources
कारोबारी संजय कपूर की अरबों रुपये की संपत्ति को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद ने दिल्ली हाईकोर्ट में नया मोड़ ले लिया. प्रिया कपूर की ओर से पेश वकील राजीव नायर ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि वसीयत को लेकर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं.
 
दिल्ली हाई कोर्ट में सजंय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर के वकील कोर्ट से कहा करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका में न तो वसीयत की कोई चुनौती दी गई है न ही कोई कानूनी कारण बताया गया है. 30 जुलाई को वसीयत पब्लिक की गई थी और सबको पढ़कर सुनाई गई थी. फिर भी 9 सितंबर को दायर याचिका में इसका कोई जिक्र तक नहीं. वसीयत 15 सितंबर को आधिकारिक रूप से दी गई लेकिन उन्होंने अपने दावे में कोई संशोधन नहीं किया. 
 
वसीयत में गलत स्पेलिंग से वसीयत फर्जी कहना गलत- वकील
दिल्ली हाई कोर्ट में प्रिया कपूर के वकील ने कहा कि ये मामला वसीयत ऑथेंटिकेशन प्रॉसेस का नहीं है और वसीयत की वैधता पर कोई सीधा सवाल नहीं उठाया गया है. कोर्ट में दलील देते हुए उन्होंने कहा अगर किसी का नाम गलत स्पेलिंग में लिखा हो या Testator की जगह Testatrix लिखा हो तो क्या उससे वसीयत अमान्य हो जाएगी  क्या इतनी मामूली गलतियों पर किसी व्यक्ति की अंतिम इच्छा को नकारा जा सकता है.
 
संजय कपूर के सिग्नेचर को किसी ने नहीं नकारा 
दिल्ली हाई कोर्ट में प्रिया कपूर के वकील ने दलील देते हुए कहा वसीयत पर संजय कपूर के सिग्नेचर को किसी ने नकारा नहीं है. महज इस आधार पर कि वसीयत देर से सामने आई उसे झूठा नहीं कहा जा सकता. वसीयत सालों तक किसी की जेब या लॉकर में रह सकती है इससे उसकी सच्चाई पर असर नहीं पड़ता है. 
 
सजंय कपूर के बच्चों ने जताई थी वसीयत पर आपत्ति 
दिल्ली हाई कोर्ट में संजय कपूर के बच्चों ने दावा किया कि वसीयत में उनके नाम गलत लिखे गए हैं और कई जगह उनके पते भी गलत हैं जो उनके पिता की समझदारी और सटीकता के बिल्कुल उलट है. उन्होंने कहा कि ये वसीयत फर्जी और अपमानजनक है. फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगी. ऐसे में देखना बेहद अहम है कि सजंय कपूर की वसीयत के इस विवाद में राहत किसे मिलती है. 
और पढ़ें
Published at : 15 Oct 2025 09:04 PM (IST)
Tags :
Sunjay Kapur Priya Sachdev Kapur Karisma Kapur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत और अमेरिका के बीच कब तक हो जाएगी ट्रेड डील? ट्रंप के टैरिफ के बीच सामने आया बड़ा अपडेट
भारत और अमेरिका के बीच कब तक हो जाएगी ट्रेड डील? ट्रंप के टैरिफ के बीच सामने आया बड़ा अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफार्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफार्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
विश्व
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी आसिम मुनीर की आर्मी; Video
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी मुनीर की आर्मी; Video
क्रिकेट
भारत के पड़ोसी देश को विश्व कप में एंट्री, टी20 वर्ल्ड कप में 19 टीमों ने किया क्वालीफाई, अब सिर्फ एक स्लॉट खाली
भारत के पड़ोसी देश को विश्व कप में एंट्री, टी20 वर्ल्ड कप में 19 टीमों ने किया क्वालीफाई
Advertisement

वीडियोज

PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
इस दिवाली Bumper छूट चाहिए? ये 5 Best Credit Cards करेंगे आपकी Online Shopping में धमाल!| Paisa Live
चांदी ₹2 Lakh पार! RecordBreak तेजी | Silver Shortage की सच्चाई | क्या अभी खरीदना चाहिए?|
Bollywood News: DE-DE प्यार 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज | ABP NWS
Mohit और Sharon की कम्पैटिबिलिटी टेस्ट में हंसी और मस्ती | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत और अमेरिका के बीच कब तक हो जाएगी ट्रेड डील? ट्रंप के टैरिफ के बीच सामने आया बड़ा अपडेट
भारत और अमेरिका के बीच कब तक हो जाएगी ट्रेड डील? ट्रंप के टैरिफ के बीच सामने आया बड़ा अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफार्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफार्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
विश्व
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी आसिम मुनीर की आर्मी; Video
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी मुनीर की आर्मी; Video
क्रिकेट
भारत के पड़ोसी देश को विश्व कप में एंट्री, टी20 वर्ल्ड कप में 19 टीमों ने किया क्वालीफाई, अब सिर्फ एक स्लॉट खाली
भारत के पड़ोसी देश को विश्व कप में एंट्री, टी20 वर्ल्ड कप में 19 टीमों ने किया क्वालीफाई
बॉलीवुड
Diwali 2025: दिवाली पर चाहिए रॉयल लुक तो अंबानी बहुओं से लें आइडिया, श्लोका मेहता-राधिका मर्चेंट की तरह दिखेंगी महारानी
दिवाली पर चाहिए रॉयल लुक? श्लोका मेहता-राधिका मर्चेंट से लें आइडिया
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
जनरल नॉलेज
Indonesia Culture: इंडोनेशिया की यह जनजाति शवों को रखती है घर में, जानें इस अनोखी परंपरा का रहस्य
इंडोनेशिया की यह जनजाति शवों को रखती है घर में, जानें इस अनोखी परंपरा का रहस्य
यूटिलिटी
आधार कार्ड को लेकर है कोई परेशानी, तो तुरंत इस नंबर पर करें कॉल
आधार कार्ड को लेकर है कोई परेशानी, तो तुरंत इस नंबर पर करें कॉल
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget