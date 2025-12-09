संजय कपूर की विदेशी प्रॉपर्टीज पर अदालत नही लगा सकती रोक, बीवी प्रिया कपूर का दावा

दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. उनकी पत्नी प्रिया कपूर और उनके नाबालिग बेटे ने दिल्ली हाईकोर्ट में दावा किया कि कोर्ट को ब्रिटेन और अमेरिका में स्थित संपत्तियों से जुड़े मामलों में दखल देने या रोक लगाने का अधिकार नहीं है.

प्रिया कपूर की ओर से कोर्ट में कहा गया कि विदेशों की संपत्ति विदेशी जूरिस्डिक्शन का विषय है. उनके मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट उन्हें संजय कपूर की विदेश में मौजूद अचल संपत्तियों पर मालिकाना हक पाने की कोशिश से नहीं रोक सकता.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित दलील देने को कहा

दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस ज्योति सिंह ने करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर अंतरिम याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए सभी पक्षों से लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की है. ये अंतरिम याचिका करिश्मा कपूर के बच्चों ने दायर की है, जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत पिता की कथित वसीयत को चुनौती दी है. बताया जा रहा है कि संजय कपूर की कुल संपत्ति करीब 30 हजार करोड़ रुपये की थी.

अमेरिका और ब्रिटेन की प्रॉपर्टी पर अदालत नही लगा सकती रोक!

दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रिया कपूर के नाबालिग बेटे की ओर से पेश वकील ने कहा कि प्रिया कपूर का Aureus Investments Pvt Ltd में मिली हिस्सेदारी बेचने का कोई इरादा नहीं है. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अमेरिका और ब्रिटेन में स्थित अचल संपत्तियों पर दिल्ली हाईकोर्ट स्टेटस क्वो का आदेश नहीं दे सकता. उनके मुताबिक उस पर फैसला वहीं की अदालतें कर सकती हैं जहां संपत्ति स्थित है.

करिश्मा कपूर के वकील ने प्रिया कपूर की दलील का किया विरोध

दिल्ली हाई कोर्ट में करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि अगर ऐसा है तो कोर्ट प्रिया कपूर को कथित जाली वसीयत का इस्तेमाल कर विदेशों में मौजूद संपत्तियों पर अधिकार जताने से रोक सकती है. इससे पहले संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी हाईकोर्ट में कहा था कि बेटे की मौत का शोक मनाने के बजाय प्रिया कपूर ने उसकी संपत्तियों पर नियंत्रण पाने की हर कोशिश की.

उन्होंने दावा किया कि उन्हें कभी बेटे की वसीयत के बारे में नहीं बताया गया और वसीयत में मां के अस्तित्व का कोई जिक्र तक नहीं है. गौरतलब है कि संजय कपूर का निधन 12 जून को इंग्लैंड में पोलो मैच के दौरान अचानक गिर पड़ने से हुआ था. बताया गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था.