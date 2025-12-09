विलेन का किरदार निभाकर फेमस हुए प्रेम चोपड़ा कुछ दिनों पहले अस्पताल में भर्ती हुए थे. उनके अस्पताल में भर्ती होने पर फैंस बहुत परेशान हो गए थे. वो उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे थे. 1-2 दिन में प्रेम चोपड़ा डिस्चार्ज होकर घर भी चले गए थे. अब प्रेम चोपड़ा के दामाद शरमन जोशी ने उनकी तबीयत के बारे में बताया है. उन्होंने बताया है कि प्रेम चोपड़ा किस बीमारी से जूझ रहे हैं. साथ ही इस बीमारी को दूर करने के लिए क्या करना होगा.

शरमन जोशी ने इंस्टाग्राम पर अपने ससुर प्रेम चोपड़ा का हेल्थ अपडेट दिया है और बताया है उन्हें सीवियरल एओर्टिक स्टेनोसिस की समस्या हुई थी. इसके लिए उनका TAVI प्रोसिजर किया गया था. इस प्रोसिजर में प्रेम चोपड़ा के हार्ट के एओर्टिक वाल्व को ओपन हार्ट सर्जरी के बिना ठीक किया गया था.

कैसी है प्रेम चोपड़ा की तबीयत

शरमन ने अपने पोस्ट में बताया कि प्रेम चोपड़ा अब ठीक हो चुके हैं. अस्पताल से घर भी लौट आए हैं. बता दें सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस एक ऐसी हार्ट कंडीशन है जिसमें एओर्टिक वाल्व पतला हो जाता है. इससे हार्ट मे मेन चेंबर से शरीर और एओर्टा में ब्लड के फ्लो में रुकावट आ जाती है. इसके कारण सांस फूलने लगता है, सीने में दर्द होता है और बेहोशी छा जाती है.

जितेंद्र गए थे प्रेम चोपड़ा से मिलने

शरमन ने अपने इस पोस्ट में अस्पताल से कई फोटोज भी शेयर की हैं. जिसमें वो डॉक्टर्स के साथ नजर आ रहे हैं. इसके अलावा एक और फोटो है जिसमें जितेंद्र भी नजर आ रहे हैं. जितेंद्र प्रेम चोपड़ा से मिलने के लिए हॉस्पिटल गए थे. बता दें प्रेम चोपड़ा को छाती में कंजेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था. उस दौरान ही उनकी हार्ट प्रॉब्लम के बारे में पता चला था.

