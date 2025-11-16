हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएक हफ्ते बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए प्रेम चोपड़ा, इस वजह से होना पड़ा था एडमिट, जानें अब कैसी है तबीयत

Prem Chopra Health Update: प्रेम चोपड़ा की तबीयत अब पहले से बेहतर है. एक हफ्ते के इलाज के बाद अब उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. उनके दामाद विकास भल्ला ने उनका हेल्थ अपडेट भी दिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 16 Nov 2025 05:27 PM (IST)
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं. पिछले एक हफ्ते से हॉस्पिटल में एक्टर का इलाज चल रहा था. कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नितिन गोखले और डॉ. जलील पारकर प्रेम चोपड़ा का ट्रीटमेंट कर रहे थे. अब एक्टर के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद डॉ. पारकर ने मीडिया से बात करते उनका हेल्थ अपडेट शेयर किया है. 

न्यूज एजेंसी एएनआई की मानें तो प्रेम चोपड़ा के परिवार ने बताया है कि उन्हें शनिवार, 15 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. अब एक्टर घर पर रहकर ही रिकवर करेंगे. प्रेम चोपड़ा के दामाद विकास भल्ला ने इंडिया टुडे को बताया- 'वो घर वापस आ गए हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं.' बता दें कि प्रेम चोपड़ा 92 साल के हो चुके हैं. ऐसे में उन्हें ठीक होने में एक हफ्ते का समय लग गया.

बढ़ती उम्र की वजह से रिकवरी में लगा वक्त!
डॉ. पारकर ने प्रेम चोपड़ा का हेल्थ अपडेट देते हुए कहा- 'प्रेम चोपड़ा एक जाने-माने हार्ट पेशेंट हैं. वायरल इंफेक्शन के साथ-साथ, उम्र संबंधी समस्याओं ने उनकी रिकवरी में थोड़ी देरी की है. उनकी हालत स्थिर है, उन्हें आईसीयू में नहीं रखा गया था और हमने उनका इलाज वार्ड में ही किया. कुछ दिनों में उन्हें घर पर काफी बेहतर महसूस होगा.'

400 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं एक्टर
प्रेम चोपड़ा ने अपने लंबे करियर में बॉलीवुड की सैकड़ों फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई हैं. उनके डायलॉग्स, उनका अंदाज और उनकी दमदार उपस्थिति आज भी दर्शकों को याद हैं. 'बॉबी' फिल्म का उनका मशहूर डायलॉग 'प्रेम नाम है मेरा... प्रेम चोपड़ा' आज भी दर्शकों की जुबान पर है. उन्होंने अपने करियर में लगभग 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. वह भारतीय सिनेमा के सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले कलाकारों में गिने जाते हैं. 2023 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 16 Nov 2025 05:19 PM (IST)
Prem Chopra LILAVATI HOSPITAL Prem Chopra Health Update
