राशा थडानी ने 'छाप तिलक' से किया अपना सिंगिंग डेब्यू, प्रभास ने की जमकर तारीफ
Rasha Thadani Singing Debut: रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी का एक्टिंग डेब्यू तो हम सभी देखा है. एक्ट्रेस ने अब अपना सिंगिंग डेब्यू भी कर लिया है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने पिछले साल ही अपना एक्टिंग डेब्यू भी किया है. हालांकि उनके एक्टिंग डेब्यू में खासा दम नहीं दिखा और उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई थी. अब राशा ने अपना सिंगिंग डेब्यू भी कर लिया है, जिसकी तारीफ खुद 'बाहुबली' एक्टर प्रभास ने कर दी है. जिसे देख लगता है कि राशा का सिंगिंग डेब्यू काफी अच्छा रहा है.
राशा थडानी जल्दी ही फिल्म 'लइकी लइका' में नजर आने वाली हैं, इस फिल्म में उनके साथ 'मुंज्या' फेम एक्टर अभय वर्मा नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में राशा ने ना केवल एक्टिंग कीहै, बल्कि इसका गाना 'छाप तिलक' भी गाया है. जो हाल ही में रिलीज भी हो गया है. राशा ने इँस्टाग्राम पर भी इसका वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो स्टूडियो में गाना गाते हुए नजर आ रही हैं.
राशा के इस सिंगिंग डेब्यू की तारीफ खुद 'बाहुबली' फेम प्रभास ने की है. प्रभास ने इस गाने का वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है. इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, 'वाकई में बहुत प्यारा सिंगिंग डेब्यू है, छाप तिलक में आपकी परफॉर्मेंस सच्ची है और ये दिल से निकलता है, बधाई हो'. इस स्टोरी को राशा ने भी री-शेयर किया है और प्रभास को धन्यवाद कहा है.
बता दें कि राश थडानी ने जमवरी 2025 में अपना एक्टिंग डेब्यू 'आजाद' फिल्म से किया था. अजय देवगन के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में उनके भतीजे अमान देवगन भी नजर आए थे. हालांकि इस फिल्म को लोगों का खासा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया. जबकि राशा की एक्टिंग और उनकी खूबसूरती की काफी तारीफ हुई थी. अब जल्दी ही वो 'लइका लइकी' में नजर आने वाली हैं, देखते हैं कि इस फिल्म को ऑडियंस का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.
