'बॉर्डर 2' फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है. इस फिल्म को दर्शकों का ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है. ना केवल फिल्म को बल्कि इसके गानों को भी खूब सारा प्यार मिल रहा है. इतना प्यार कि इसने तो 'धुरंधर' को भी पछाड़ दिया है. अब हाल ही में Ormax की टॉप 10 गानों की लिस्ट सामने आ गई है. इस लिस्ट में लगातार दूसरे हफ्ते 'बॉर्डर 2' के गाने 'घर कब आओगे' ने अपना दबदबा बना रखा. आइये बताते हैं कौन सा गाना किस नंबर पर है.

घर कब आओगे (बॉर्डर 2)

'बॉर्डर 2' फिल्म का गाना 'घर कब आओगे' लगातार दूसरे हफ्ते में Ormax की लिस्ट में अपना दबदबा बनाकर रखे है. ये गाना इस बार भी इस लिस्ट में पहले नंबर पर है. ये गाना पहली फिल्म 'बॉर्डर' के ही गाने 'संदेशे आते हैं' का रीमेक है. इस गाने को सोनू निगम, रूप कुमार राठौर, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा ने गाया है.

गहरा हुआ (धुरंधर)

इस हफ्ते की लिस्ट में 'धुरंधर' फिल्म का ये रोमांटिक नंबर इस बा दूसरे नंबर पर आ गया है. पिछले हफ्ते में ये गाना तीसरे नंबर पर था. ये रणवीर और सारा अर्जुन पर फिल्माया गया है. गाने को अरिजीत सिंह और अरमान खान ने अपनी आवाज दी है. तो वहीं इसके लिरिक्स इरशाद कामिल ने लिखे हैं.

शरारत (धुरंधर)

'धुरंधर' फिल्म का ही आइटम नंबर 'शरारत' जो पिछले हफ्ते चौथे नंबर पर था इस हफ्ते में तीसरे नंबर आ गया है. इस गाने में क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान नजर आए थे. दोनों की परफॉर्मेंस इस गाने में बेहतरीन थी. इसके अलावा इस गाने को जैस्मिन संडल्स और मधुबंति बाग्ची ने गाया है.

धुरंधर टाइटल (धुरंधर)

'धुरंधर' फिल्म का टाइटल ट्रैक जो पिछले हफ्ते दूसरेनंबर पर था इस हफ्ते में धड़ाम से गिर गया है और सीधे चौथे नंबर पर आ गया है. इस गाने को पिछले हफ्ते थोड़ा कम पसंद किया गया है हालांकि ये अब भी टॉप 5 में बरकरार है.

तेरे इश्क में टाइटल (तेरे इश्क में)

इस हफ्ते की लिस्ट में पांचवे नंबर पर 'तेरे इश्क में' फिल्म का टाइटल ट्रैक आ गया है. जो पिछले हफ्ते दूर- दूर तक कहीं भी नहीं था. लगता है ये फिल्म की ओटीटी रिलीज का कमाल है. इस गाने में धनुष और कृति सैनन नजर आए. इस गाने को अरिजीत सिंह ने ने गाया है और ये म्यूजिक एआर रहमान का है. गाने के लिरिक्स इरशाद कामिल ने लिखे हैं.

इस लिस्ट में और भी नाम हैं जिनकी इस लिस्ट में नई एट्री हुई है.