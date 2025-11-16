शाहरुख खान की फिल्म ‘रावन’ का गाना 'छम्मक छल्लो' सालों बाद भी फैंस के फेवरेट सॉन्ग की लिस्ट में शामिल है. गाने को पॉपुलर रैपर एकॉन ने अपनी आवाज दी थी. इन दिनों एकॉन भारत में ही हैं. यहां अलग-अलग शहरों में उनके कॉन्सर्ट रखे गए हैं.हाल ही में सिंगर को बेंगलुरु में परफोर्मेंस देते हुए देखा गया. जहां उन्होंने फैंस की बदतमीजी का सामना करना पड़ा. जानिए ऐसा क्या हुआ था.

एकॉन के साथ फैंस ने की बदतमीजी

दरअसल सोशल मीडिया पर एकॉन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो बेंगलुरु में हुए लाइव शो का है. वीडियो में एकॉन स्टेज पर फैंस की भीड़ से घिरे हुए. इसी बीच किसी शख्स ने अचानक एकॉन की पैंट खींच दी. जिसके बाद सिंगर अपनी पैंट संभालते हुए नजर आए और बॉडीगार्ड्स एकॉन को संभालते दिखे. सोशल मीडिया पर वीडियो खूब चर्चा में बना हुआ है. जिसे यूजर्स भी भड़क गए हैं और उनके फैंस को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं.

इंडिया में कहां हुए एकॉन के कॉन्सर्ट?

एकॉन का भारत में सबसे पहला कॉन्सर्ट दिल्ली में हुआ था. इसके बाद सिंगर ने बेंगलुरु में परफोर्मेंस दी. वहीं उनका आखिरी कॉन्सर्ट आज यानि 16 नवंबर को मुंबई में होने वाला है. इसका मायानगरी के लोगों को बेसब्री से इंतजार है.

कौन हैं रैपर एकॉन?

एकॉन एक फेमस हॉलीवुड सिंगर और रैपर हैं. 'राइट नाउ', 'आई वाना लव यू ', 'स्मैक दैट ', 'लोनली', 'ब्यूटीफुल', और 'डोंट मैटर' जैसे कई सुपरहिट गानें दे चुके हैं. एकॉन बॉलीवुड में भी अपनी आवाज का जलवा बिखेर चुके हैं. साल 2011 में उन्होंने शाहरुख खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म 'रा. वन ' का 'छम्मक छल्लो' गाना गाया था. ये भी ब्लॉकबस्टर हिट रहा था. आज भी ये गाना हर शादी और पार्टी में बजाया जाता है.

