हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबेंगलुरु में पॉपुलर सिंगर एकॉन के साथ हुई बदतमीजी, कॉन्सर्ट में फैंस ने खींची पेंट, वीडियो वायरल

बेंगलुरु में पॉपुलर सिंगर एकॉन के साथ हुई बदतमीजी, कॉन्सर्ट में फैंस ने खींची पेंट, वीडियो वायरल

Akon Concert Viral Video: पॉपुलर रैपर और सिंगर एकॉन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें वो फैंस की बदतमीजी का शिकार होते हुए नजर आए.

By : सखी चौधरी | Updated at : 16 Nov 2025 02:08 PM (IST)
Preferred Sources

शाहरुख खान की फिल्म ‘रावन’ का गाना 'छम्मक छल्लो' सालों बाद भी फैंस के फेवरेट सॉन्ग की लिस्ट में शामिल है. गाने को पॉपुलर रैपर एकॉन ने अपनी आवाज दी थी. इन दिनों एकॉन भारत में ही हैं. यहां अलग-अलग शहरों में उनके कॉन्सर्ट रखे गए हैं.हाल ही में सिंगर को बेंगलुरु में परफोर्मेंस देते हुए देखा गया. जहां उन्होंने फैंस की बदतमीजी का सामना करना पड़ा. जानिए ऐसा क्या हुआ था.

एकॉन के साथ फैंस ने की बदतमीजी

दरअसल सोशल मीडिया पर एकॉन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो बेंगलुरु में हुए लाइव शो का है. वीडियो में एकॉन स्टेज पर फैंस की भीड़ से घिरे हुए. इसी बीच किसी शख्स ने अचानक एकॉन की पैंट खींच दी. जिसके बाद सिंगर अपनी पैंट संभालते हुए नजर आए और बॉडीगार्ड्स एकॉन को संभालते दिखे. सोशल मीडिया पर वीडियो खूब चर्चा में बना हुआ है. जिसे यूजर्स भी भड़क गए हैं और उनके फैंस को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं.

इंडिया में कहां हुए एकॉन के कॉन्सर्ट?

एकॉन का भारत में सबसे पहला कॉन्सर्ट दिल्ली में हुआ था. इसके बाद सिंगर ने बेंगलुरु में परफोर्मेंस दी. वहीं उनका आखिरी कॉन्सर्ट आज यानि 16 नवंबर को मुंबई में होने वाला है. इसका मायानगरी के लोगों को बेसब्री से इंतजार है.

कौन हैं रैपर एकॉन?

एकॉन एक फेमस हॉलीवुड सिंगर और रैपर हैं. 'राइट नाउ', 'आई वाना लव यू ', 'स्मैक दैट ', 'लोनली', 'ब्यूटीफुल', और 'डोंट मैटर' जैसे कई सुपरहिट गानें दे चुके हैं. एकॉन बॉलीवुड में भी अपनी आवाज का जलवा बिखेर चुके हैं. साल 2011 में उन्होंने शाहरुख खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म 'रा. वन ' का 'छम्मक छल्लो' गाना गाया था. ये भी ब्लॉकबस्टर हिट रहा था. आज भी ये गाना हर शादी और पार्टी में बजाया जाता है.

ये भी पढ़ें -

शिल्पा शेट्टी से जुबिन नौटियाल तक, धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल हुए ये पॉपुलर बॉलीवुड स्टार्स

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 16 Nov 2025 02:08 PM (IST)
Tags :
Shah Rukh Khan Bollywood Akon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े की असली वजह आई सामने! | ABP NEWS
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके को लेकर अब तक की नई तस्वीरें और चौंकाने वाले खुलासे | Terror Alert
Delhi Blast Case Breaking: दिल्ली धमाके का खौफनाक CCTV फुटेज वायरल, देखिए रिपोर्ट
Bihar Politics: 'किडनी दान' करने वाली बेटी ने अपनी ही परिवार से कर दी बगावत! | Rohini Acharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
यूटिलिटी
नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम
नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget