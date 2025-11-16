हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शिल्पा शेट्टी से जुबिन नौटियाल तक, धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल हुए ये पॉपुलर बॉलीवुड स्टार्स

By : सखी चौधरी  | Updated at : 16 Nov 2025 12:51 PM (IST)
Sanatan Hindu Ekta Padyatra: बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में सिर्फ साधु-संत ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी शामिल हुए.

Sanatan Hindu Ekta Padyatra Last Day: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. आज यात्रा का आखिरी दिन है. इस यात्रा का समापन आज रात बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर किया जाएगा. धीरेंद्र शास्त्री की इस पदयात्रा में कई बॉलीवुड स्टार्स और सिंगर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. नीचे देखिए इनकी तस्वीरें.....

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस भाग्यश्री अपने पति हिमालय के साथ धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल हुई थी.
दिग्गज एक्टर राजपाल यादव ने भी कुछ दिन पहले धीरेंद्र शास्त्री की हिंदू एकता पद्यात्रा में हिस्सा लिया था.
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी इस यात्रा का हिस्सा बनी थी. इस दौरान वो येलो कलर के शरार सटू में नजर आई थी.
बी-टाउन की फेमस फिल्ममेकर एकता कपूर ने भी शिल्पा शेट्टी के साथ ही धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में हिस्सा लिया था.
बॉलीवुड एक्टर्स के साथ इंडस्ट्री के कई फेमस सिंगर्स भी धीरेंद्र शास्त्री की पद्यात्रा में पहुंचे थे. जिसमें बी प्राक और जुबिन नैटियाल का नाम शामिल है.
बी प्राक ने पदयात्रा के कार्यक्रम में अपनी आवाज का जादू भी बिखेरा. उनके वीडियोज खासे वायरल हो रहे हैं.
वहीं जुबिन नौटियाल को धीरेंद्र शास्त्री ने पदयात्रा के दौरान सम्मानित भी किया. जुबिन की सोशल की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है.
Published at : 16 Nov 2025 12:51 PM (IST)
