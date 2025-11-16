एक्सप्लोरर
शिल्पा शेट्टी से जुबिन नौटियाल तक, धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल हुए ये पॉपुलर बॉलीवुड स्टार्स
Sanatan Hindu Ekta Padyatra: बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में सिर्फ साधु-संत ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी शामिल हुए. नीचे देखिए उनकी तस्वीरें....
Sanatan Hindu Ekta Padyatra Last Day: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. आज यात्रा का आखिरी दिन है. इस यात्रा का समापन आज रात बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर किया जाएगा. धीरेंद्र शास्त्री की इस पदयात्रा में कई बॉलीवुड स्टार्स और सिंगर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. नीचे देखिए इनकी तस्वीरें.....
Published at : 16 Nov 2025 12:51 PM (IST)
