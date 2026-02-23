हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब पूजा भट्ट को लगा वो मरने की कगार पर हैं, शराब की लत ने बुरे कर दिए थे हाल

जब पूजा भट्ट को लगा वो मरने की कगार पर हैं, शराब की लत ने बुरे कर दिए थे हाल

पूजा भट्ट ने इंडस्ट्री में अपने काम से खूब पहचान बनाई. हालांकि, उनका करियर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा. एक्ट्रेस को शराब की लत भी लग गई थी.

By : आईएएनएस | Updated at : 23 Feb 2026 07:39 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने बेहद कम समय में फिल्मी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई. लेकिन, उनकी लाइफ केवल फिल्मी सफर तक ही सीमित नहीं रही. पूजा ने अपनी निजी जिंदगी में भी कई चुनौतियों का सामना किया और उनमें से एक थी शराब की लत.

फिल्मी पर्दे, जैसे 'डैडी' मूवी के जरिए, जहां वो शराब छोड़ने की सलाह देती हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो यही बात काफी देर से समझी और नशे के खिलाफ जंग लड़ी.

पूजा भट्ट की पर्सनल लाइफ

पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई में हुआ था. उनके पिता मशहूर निर्देशक और निर्माता महेश भट्ट और मां किरन भट्ट हैं. पूजा के भाई राहुल भट्ट भी फिल्मों से जुड़े हैं. महेश भट्ट की दूसरी पत्नी सोनी राजदान से आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट हैं. शुरुआती समय में पूजा और उनकी सौतेली मां और बहन के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ते सुधरे और अब पूजा अपने परिवार के काफी करीब हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pooja B (@poojab1972)

पूजा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 17 साल की उम्र में फिल्म 'डैडी' से की थी. ये फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी. फिल्म को महेश भट्ट ने निर्देशित किया था. फिल्म एक शराबी पिता (अनुपम खेर) और उसकी बेटी (पूजा भट्ट) के बीच के रिश्ते की कहानी है. फिल्म में पूजा भट्ट ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था, जो अपने पिता को शराब पीने से रोकती है. ऐसी फिल्म करने के बावजूद वह खुद कई सालों तक शराब की लत से जूझती रही.

पूजा को लगी थी शराब की लत

उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया कि एक वक्त था, जब उन्हें शराब की लत लगी थी. 45 साल की उम्र के बाद जब उन्हें लगा कि अब वो मरने की कगार पर हैं, तो उन्होंने शराब छोड़ने का फैसला लिया. उन्होंने खुद पर कंट्रोल किया. शराब छुड़ाने की इस जंग में पूजा ने खुद को मजबूत बनाया और फैंस के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं.

पूजा ने 1991 में फिल्म 'दिल है कि मानता नहीं' से हीरोइन के तौर पर डेब्यू किया था. फिल्म को खूब पसंद किया गया और वो रातों-रात स्टार बन गईं. उनकी और आमिर खान की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा.

इन फिल्मों में पूजा भट्ट ने किया काम

उन्होंने 'सड़क', 'चाहत', 'जख्म', 'सनम तेरी कसम' और 'प्यार दीवाने' जैसी कई फिल्मों में काम किया. उनके अपने फिल्मी सफर में कई उतार-चढ़ाव आए. जब उनकी कई फिल्में नहीं चली, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अभिनय के साथ-साथ डायरेक्शन और प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम रखा. उन्होंने 'जिस्म', 'पाप', 'धोखा' और 'कजरारे' जैसी फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया.

और पढ़ें
Published at : 23 Feb 2026 07:39 PM (IST)
Tags :
Pooja Bhatt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
जब पूजा भट्ट को लगा वो मरने की कगार पर हैं, शराब की लत ने बुरे कर दिए थे हाल
जब पूजा भट्ट को लगा वो मरने की कगार पर हैं, शराब की लत ने बुरे कर दिए थे हाल
बॉलीवुड
BOX OFFICE LIVE: मंडे को सबसे ज्यादा कमाई कौन सी फिल्म कर रही? नई रिलीज फिल्मों को टक्कर दे रही सनी देओल की 'बॉर्डर 2', जानें इंडिया कलेक्शन
मंडे को बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म कर रही सबसे ज्यादा कमाई? 32वें दिन भी चल रही है 'बॉर्डर 2'
बॉलीवुड
एयरपोर्ट पर भीड़ के बीच फंसीं साई पल्लवी, गाड़ी की तरफ भागने लगीं एक्ट्रेस
एयरपोर्ट पर भीड़ के बीच फंसीं साई पल्लवी, गाड़ी की तरफ भागने लगीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
थिएटर में ही रिलीज होगी आलिया भट्ट की अल्फा, मेकर्स ने रिजेक्ट किया 215 करोड़ का ओटीटी ऑफर
थिएटर में ही रिलीज होगी आलिया भट्ट की अल्फा, मेकर्स ने रिजेक्ट किया 215 करोड़ का ओटीटी ऑफर
Advertisement

वीडियोज

Rashmika Mandanna - Vijay Deverakonda’s Wedding Update: कब, कहां और कौन होगा शामिल?
The Long Walk Review: 50 लोगों की खतरनाक दौड़, जहां रुकना मतलब मौत
FY27 में FMCG का Focus Shift – Price नहीं, Volume से होगी Growth | Paisa Live
Kennedy Review: Sunny Leone & Rahul Bhat Shine in Anurag Kashyap's Gritty Crime Drama
Bollywood News: शादी के ऐलान के बाद उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UN ने खोली PAK की पोल, मुनीर सेना ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर बरसाए थे बम, तालिबान के दावे पर लगी मुहर
UN ने खोली PAK की पोल, मुनीर सेना ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर बरसाए थे बम, तालिबान के दावे पर लगी मुहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में डबल डेकर बस पलटी, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल
लखनऊ में डबल डेकर बस पलटी, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल
इंडिया
बस कंडक्टर का बेटा, रामभद्राचार्य के शिष्य... कौन हैं महंत आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा?
कौन हैं महंत आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज कराया केस
क्रिकेट
लगातार 4 मैचों में फ्लॉप, अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
बॉलीवुड
एयरपोर्ट पर भीड़ के बीच फंसीं साई पल्लवी, गाड़ी की तरफ भागने लगीं एक्ट्रेस
एयरपोर्ट पर भीड़ के बीच फंसीं साई पल्लवी, गाड़ी की तरफ भागने लगीं एक्ट्रेस
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
"मेहमानों से भरे स्टेज से दुल्हन का पर्स उठा ले गया चोर" हाथ की सफाई देख हैरान रह जाएंगे आप
शिक्षा
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget