बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि आखिर शादी के बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा क्यों कह दिया था.इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने कहा कि 1994 में फरहान फर्नीचरवाला संग शादी की थी. फरहान एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते थे.

ऐसे में परिवार की सोच और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाना ही ठीक समझा.उन्होंने ये भी बताया कि फरहान के घरवाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी बहू को कोई सेक्सी कहे इसलिए उन्हें अपना करियर, अपनी पहचान और कई प्रोजेक्ट्स छोड़ने पड़े.

शादी के खिलाफ था दोनों परिवार

एक्टर और कॉलमिस्ट डॉ शीन गुरिब को दिए पॉडकास्ट में पूजा ने बताया कि जब उनकी और फरहान की शादी की बात चल रही थी तब उनके करियर पर सवाल उठ रहे थे.दोनों ही परिवार के लोग इस शादी के खिलाफ थे. ऐसे में उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और पूरा समय अपने परिवार और दोनों बच्चों की परवरिश में लगा दिया.

हालांकि, शादी के 10 साल बाद तलाक हो गया. तलाक के बाद बेटा और बेटी दोनों की जिम्मेदारी पूजा के कंधों पर आ गई. उस वक्त पूजा महज 32 साल की थीं. उनकी मम्मी इस दुनिया में नहीं थीं और उनके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी.फिर भी उन्होंने बिना किसी मदद के काम शुरू किया. न पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा लिया और न कोई एलिमनी ली.

पूजा ने एलिमनी नहीं लेने के बारे में बात करते हुए कहा,'कोर्ट में केस करने से परिवार में कड़वाहट आती और बच्चों पर असर पड़ता इसलिए मैंने बिना किसी आर्थिक मदद के नई शुरुआत करना बेहतर समझा.' बता दें पूजा बेदी की बेटी अलाया फर्नीचरवाला भी अब एक्ट्रेस बन चुकी हैं. अपनी मां की तरह ही वो भी हद से ज्यादा ग्लैमरस हैं. पूजा सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और उनके लाखों फॉलोवर्स हैं.

