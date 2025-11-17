हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफिल्म सेट पर बढ़ते पर्सनल टीम खर्च पर बरसे पीयूष मिश्रा, रणबीर कपूर पर बोले- 'वो नखरे नहीं दिखाते'

फिल्म सेट पर बढ़ते पर्सनल टीम खर्च पर बरसे पीयूष मिश्रा, रणबीर कपूर पर बोले- 'वो नखरे नहीं दिखाते'

Piyush Mishra News: एक्टर्स के साथ उनकी पर्सनल टीम को लेकर भी इंडस्ट्री में खूब चर्चा है. ऐसे में हाल ही में पीयूष मिश्रा ने इस टॉपिक पर अपनी राय दी और एक्टर रणबीर कपूर की तारीफ भी की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Nov 2025 05:30 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर्स की बड़ी पर्सनल टीम को लेकर आजकल इंडस्ट्री में काफी चर्चा है. कई प्रोड्यूसर्स का मानना है कि इतनी बड़ी टीम साथ ले जाना महंगा पड़ता है और इससे फिल्म का खर्च भी बढ़ जाता है. इसी बीच एक्टर और राइटर पीयूष मिश्रा ने इस टॉपिक को लेकर बात की हैं.

पीयूष मिश्रा ने दी अपनी राय 
हाल ही में कर्ली टेल्स के साथ इंटरव्यू में एक्टर पीयूष मिश्रा ने भी इस पर अपनी राय दी. उन्होंने कहा कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का तरीका काफी आसान और बिना दिखावे वाला है. उनके मुताबिक, साउथ के सितारे अपनी स्टारडम का बोझ नहीं उठाते, जबकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर्स बड़ी टीम, कई लोगों और ढेर सारे बॉडीगार्ड्स के साथ घूमते हैं, जो उन्हें जरूरत से ज्यादा लगता है.

उन्होंने इंटरव्यू में कहा, 'लोग बहुत हैंगअप में रहते हैं, उनके काफी नखरे होते हैं. उनके साथ इतनी लंबी-चौड़ी टीम चलती है. करीब 8-9 लोग उनके साथ आते हैं और कम से कम 12 बॉडीगार्ड तो होते ही हैं. लेकिन इतनी सुरक्षा की जरूरत क्यों है? आप अकेले इंसान हैं, कौन आपको मारने आ रहा है?'

उन्होंने बताया कि उन्हें खुद भी बड़ी टीम की जरूरत नहीं पड़ती. उनके पास सिर्फ एक असिस्टेंट और एक मेकअप आर्टिस्ट है, और इसके अलावा उन्हें कोई नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि कई एक्टर्स तो इतने लोगों को सिर्फ छोटी-छोटी चीजों के लिए रखते हैं एक पानी देने के लिए, एक पीने के लिए, एक बाल ठीक करने के लिए, एक मेकअप के लिए. उन्हें समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है और इतनी जरूरत क्यों पड़ती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Piyush Mishra (@officialpiyushmishra)

पीयूष मिश्रा ने की रणबीर की तारीफ
पीयूष मिश्रा ने यह भी बताया कि जब उन्होंने रणबीर कपूर के साथ तमाशा पर काम किया था, तब रणबीर का बेहद सिंपल नेचर उन्हें इंप्रेस कर गया. उन्होंने कहा, 'रणबीर कमाल हैं. वो इतने बड़े स्टार हैं, फिर भी कोई नखरे नहीं दिखाते. उनमें कोई घमंड नहीं है. वो मेरे पसंदीदा एक्टर हैं.” पीयूष ने बताया कि उन्होंने कभी रणबीर को गलत या दुर्व्यवहार करते नहीं देखा.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टर्स की बड़ी-बड़ी टीम और महंगी लाइफस्टाइल का मुद्दा पहले भी कई लोग उठा चुके हैं. डायरेक्टर संजय गुप्ता ने बताया था कि एक एक्टर तो छह-छह वैनिटी वैन के साथ आता है. एक वैन में वो आराम करते हैं, दूसरी में मेकअप-हेयर, तीसरी में मीटिंग्स होती हैं, चौथी में जिम होता है. और हर वैन के साथ अलग लोग जैसे ट्रेनर, असिस्टेंट, ड्राइवर भी आते हैं. इससे एक ही वैन के लिए कई लोग लग जाते हैं, और खर्चा बहुत बढ़ जाता है.

अनुराग कश्यप ने भी कहा था 
डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने भी कहा था कि कई स्टार्स अपनी लाइफस्टाइल की वजह से फिल्म के बजट को बढ़ा देते हैं. कुछ के निजी शेफ होते हैं जो रोज लाखों में चार्ज करते हैं. कभी-कभी जंगल में शूटिंग चल रही होती है, फिर भी एक कार को तीन घंटे दूर शहर भेजा जाता है सिर्फ उनके लिए होटल वाला बर्गर लाने के लिए. उनके मुताबिक, फिल्म बनाने में जितना पैसा लगना चाहिए, उससे ज़्यादा इनके पर्सनल टीम और सुविधाओं पर खर्च हो जाता है.

और पढ़ें
Published at : 17 Nov 2025 04:33 PM (IST)
Tags :
Anurag Kashyap Ranbir Kapoor Piyush Mishra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले RCB में होने जा रहा है बड़ा फेरबदल, कांतारा मूवी से जुड़ जाएगा नाता? जानिए कैसे
IPL 2026 से पहले RCB में होने जा रहा है बड़ा फेरबदल, कांतारा मूवी से जुड़ जाएगा नाता? जानिए कैसे
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
शमीर टंडन ने लता मंगेशकर और आशा भोंसले, कॉर्पोरेट टू बॉलीवुड, किशोर कुमार के जादू को पुनर्जीवित करने पर चर्चा की
Walkaround: What has changed in all New 2025 Mahindra Bolero & Bolero Neo ? | Auto Live
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
Bihar सरकार में किसको क्या मिलने वाला है? आ गई DETAIL | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले RCB में होने जा रहा है बड़ा फेरबदल, कांतारा मूवी से जुड़ जाएगा नाता? जानिए कैसे
IPL 2026 से पहले RCB में होने जा रहा है बड़ा फेरबदल, कांतारा मूवी से जुड़ जाएगा नाता? जानिए कैसे
बॉलीवुड
शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी पूनम संग हेमा मालिनी से की मुलाकात की, ‘बड़े भाई’ धर्मेंद्र का लिया हेल्थ अपडेट, तस्वीरें भी कीं शेयर
शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी पूनम संग हेमा मालिनी से मिलकर धर्मेंद्र का लिया हेल्थ अपडेट, तस्वीरें भी कीं शेयर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
किन स्टूडेंट्स को मिलता है DU में रिजर्वेशन? जानें कैसे आसानी से पा सकते हैं एडमिशन
किन स्टूडेंट्स को मिलता है DU में रिजर्वेशन? जानें कैसे आसानी से पा सकते हैं एडमिशन
यूटिलिटी
दिल्ली में बस 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, इस दिन से शुरू होने जा रही 'अटल कैंटीन'
दिल्ली में बस 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, इस दिन से शुरू होने जा रही 'अटल कैंटीन'
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget