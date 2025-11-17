हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएयरपोर्ट पर स्पोर्टी लुक में दिखीं जैकलीन फर्नांडीस, नुसरत भरूचा ने सिंपल अंदाज में दिखाया जलवा, तस्वीरें वायरल

एयरपोर्ट पर स्पोर्टी लुक में दिखीं जैकलीन फर्नांडीस, नुसरत भरूचा ने सिंपल अंदाज में दिखाया जलवा, तस्वीरें वायरल

jacqueline-Nushrratt Airport Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस और नुसरत भरूचा हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई जहां दोनों एक्ट्रेस ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Nov 2025 02:35 PM (IST)
jacqueline-Nushrratt Airport Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस और नुसरत भरूचा हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई जहां दोनों एक्ट्रेस ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा.

एयरपोर्ट पर आज जैकलीन फ़र्नांडीस और नुसरत भरूचा का कैजुअल लेकिन स्टाइलिश अंदाज़ देखने को मिला. दोनों एक्ट्रेसेस ने अपने कम्फर्टेबल लुक से फैंस का ध्यान खींच लिया. उनका यह एयरपोर्ट लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग कमेंट्स में उनके फैशन सेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

1/10
एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस को आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्टॉप किया गया.
एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस को आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्टॉप किया गया.
2/10
इस दौरान एक्ट्रेस काफी कैजुअल और कंफर्टेबल लुक में दिखाई दी.
इस दौरान एक्ट्रेस काफी कैजुअल और कंफर्टेबल लुक में दिखाई दी.
3/10
एक्ट्रेस के लुक की बात कर तो उन्होंने डार्क ब्लू कलर का ट्राउजर और व्हाइट तो शर्ट पहनी थी साथ में जैकेट भी कैरी की.
एक्ट्रेस के लुक की बात कर तो उन्होंने डार्क ब्लू कलर का ट्राउजर और व्हाइट तो शर्ट पहनी थी साथ में जैकेट भी कैरी की.
4/10
लुक को कूल बनाने के लिए एक्ट्रेस ने गॉगल्स और कैप भी लगाया. जिसमें वो बेहद खूबसूरत दिखी.
लुक को कूल बनाने के लिए एक्ट्रेस ने गॉगल्स और कैप भी लगाया. जिसमें वो बेहद खूबसूरत दिखी.
5/10
उन्होंने अपने इस स्टाइलिश अंदाज से सबका ध्यान खींचा.
उन्होंने अपने इस स्टाइलिश अंदाज से सबका ध्यान खींचा.
6/10
इसी दौरान एक्ट्रेस नुसरत भरूचा को भी एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
इसी दौरान एक्ट्रेस नुसरत भरूचा को भी एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
7/10
एक्ट्रेस का लुक काफी कैजुअल और कंफर्टेबल नजर आया.
एक्ट्रेस का लुक काफी कैजुअल और कंफर्टेबल नजर आया.
8/10
उन्होंने ब्ल्यू जैकेट के साथ व्हाइट ट्राउजर पहना था.
उन्होंने ब्ल्यू जैकेट के साथ व्हाइट ट्राउजर पहना था.
9/10
गॉगल्स लगाए एक्ट्रेस काफी कूल अंदाज में पोज देती नजर आई.
गॉगल्स लगाए एक्ट्रेस काफी कूल अंदाज में पोज देती नजर आई.
10/10
उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
Published at : 17 Nov 2025 02:35 PM (IST)
Tags :
Jacqueline Fernandez Nushrratt Bharuccha

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bangladesh फिर जल उठा... Sheikh Hasina पर फैसले के इंतजार में फूटे बम, भड़की हिंसा | ABPLIVE
हक, यामी गौतम, इमरान हाशमी, इनसाइड बीटीएस स्कूप, डायरेक्टर्स विजन और अधिक फीट सुपर्ण एस वर्मा
Saudi Arabia हादसे में सिर्फ एक SURVIVOR | ABPLIVE
लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फैमिली वीक में गौरव खन्ना को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना भट्ट और अमाल को देंगी करारा जवाब
बिग बॉस 19 में गौरव को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना-अमाल को देंगी करारा जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
AFCAT 1 2026: इंडियन एयरफोर्स ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, युवाओं में दिखा जोश
इंडियन एयरफोर्स ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, युवाओं में दिखा जोश
यूटिलिटी
पैसा निकालते वक्त मशीन में ही फंस गया ATM कार्ड तो न हों परेशान, सबसे पहले करें ये काम
पैसा निकालते वक्त मशीन में ही फंस गया ATM कार्ड तो न हों परेशान, सबसे पहले करें ये काम
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget