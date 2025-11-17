एक्सप्लोरर
एयरपोर्ट पर स्पोर्टी लुक में दिखीं जैकलीन फर्नांडीस, नुसरत भरूचा ने सिंपल अंदाज में दिखाया जलवा, तस्वीरें वायरल
jacqueline-Nushrratt Airport Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस और नुसरत भरूचा हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई जहां दोनों एक्ट्रेस ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा.
एयरपोर्ट पर आज जैकलीन फ़र्नांडीस और नुसरत भरूचा का कैजुअल लेकिन स्टाइलिश अंदाज़ देखने को मिला. दोनों एक्ट्रेसेस ने अपने कम्फर्टेबल लुक से फैंस का ध्यान खींच लिया. उनका यह एयरपोर्ट लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग कमेंट्स में उनके फैशन सेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 17 Nov 2025 02:35 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
एयरपोर्ट पर दिखा जैकलीन फर्नांडीस और नुसरत भरूचा का स्टाइलिश लुक, तस्वीरें हो रही वायरल
बॉलीवुड
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
