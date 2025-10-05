शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर निकले Physics Wallah के अलख पांडे, नेटवर्थ सुनकर लगेगा करारा झटका

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान दुनिया के सबसे रईस एक्टर बन चुके हैं. किंग खान इस साल अरबपतियों की लिस्ट में शुमार हो गए हैं. लेकिन फिजिक्सवल्लाह के फाउंडर अलख पांडे ने दौलत के मामले में शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया है. हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में उनकी नेटवर्थ का खुलासा हुआ है जिसे जानकर सभी हैरान रह गए हैं.

अलख पांडे का उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था. उन्होंने कानपुर के हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक में एडमिशन लिया था. लेकिन अलख ने तीसरे साल में ही पढ़ाई छोड़ दी और इसके बाद उन्होंने फिजिक्सवल्लाह के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया. यहां अलख ने क्लासेस देनी शुरू की और तरक्की के बाद और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के नाम से ही अपनी कंपनी भी शुरू की.

अलख पांडे की नेटवर्थ कितनी है?

अलख पांडे की मेहनत और डेडीकेशन का ही नतीजा है कि आज उनका शुमार अरबपतियों में हो रहा है.

हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक पिछले एक साल में उनकी नेटवर्थ में 223% की बढ़ोतरी हुई है.

इस लिस्ट की मानें तो अलख पांडे की कुल नेटवर्थ 14,510 करोड़ रुपए है जो कि शाहरुख खान की नेटवर्थ से भी ज्यादा है.

बता दें कि शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर हैं जिनकी नेटवर्थ 12490 करोड़ रुपए है.

शाहरुख खान का वर्कफ्रंट

शाहरुख खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो सुपरस्टार आखिरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म 'डंकी' (2023) में नजर आए थे. वहीं उन्हें हाल ही में अपने बेटे आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में भी देखा गया था. ये सीरीज 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी जिसमें किंग खान का कैमियो था. अब शाहरुख खान फिल्म 'किंग' में दिखाई देंगे. इस फिल्म में उनकी बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, राघव जुयाल और अरशद वारसी जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे.