शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर निकले Physics Wallah के अलख पांडे, नेटवर्थ सुनकर लगेगा करारा झटका

Alakh Pandey Net Worth: फिजिक्सवल्लाह के फाउंडर अलख पांडे की नेटवर्थ में पिछले एक साल में 223% की बढ़ोतरी हुई है. दौलत के मामले में अलख ने शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 05 Oct 2025 04:00 PM (IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान दुनिया के सबसे रईस एक्टर बन चुके हैं. किंग खान इस साल अरबपतियों की लिस्ट में शुमार हो गए हैं. लेकिन फिजिक्सवल्लाह के फाउंडर अलख पांडे ने दौलत के मामले में शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया है. हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में उनकी नेटवर्थ का खुलासा हुआ है जिसे जानकर सभी हैरान रह गए हैं.

अलख पांडे का उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था. उन्होंने कानपुर के हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक में एडमिशन लिया था. लेकिन अलख ने तीसरे साल में ही पढ़ाई छोड़ दी और इसके बाद उन्होंने फिजिक्सवल्लाह के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया. यहां अलख ने क्लासेस देनी शुरू की और तरक्की के बाद और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के नाम से ही अपनी कंपनी भी शुरू की.

अलख पांडे की नेटवर्थ कितनी है?

  • अलख पांडे की मेहनत और डेडीकेशन का ही नतीजा है कि आज उनका शुमार अरबपतियों में हो रहा है.
  • हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक पिछले एक साल में उनकी नेटवर्थ में 223% की बढ़ोतरी हुई है.
  • इस लिस्ट की मानें तो अलख पांडे की कुल नेटवर्थ 14,510 करोड़ रुपए है जो कि शाहरुख खान की नेटवर्थ से भी ज्यादा है.
  • बता दें कि शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर हैं जिनकी नेटवर्थ 12490 करोड़ रुपए है.

शाहरुख खान का वर्कफ्रंट
शाहरुख खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो सुपरस्टार आखिरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म 'डंकी' (2023) में नजर आए थे. वहीं उन्हें हाल ही में अपने बेटे आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में भी देखा गया था. ये सीरीज 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी जिसमें किंग खान का कैमियो था. अब शाहरुख खान फिल्म 'किंग' में दिखाई देंगे. इस फिल्म में उनकी बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, राघव जुयाल और अरशद वारसी जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 05 Oct 2025 03:55 PM (IST)
Shah Rukh Khan Physicswallah Alakh Pandey Alakh Pandey Net Worth
Embed widget