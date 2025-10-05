58 की उम्र में दोबारा पिता बने अरबाज खान, वाइफ शूरा खान ने दिया नन्ही परी को जन्म

सलमान खान के भाई अरबाज खान एक बार फिर पिता बन गए हैं. एक्टर की वाइफ शूरा खान ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है. शूरा कल सुबह ही डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी. अब खबर आ रही है कि खान परिवार में बेटी का जन्म हुआ है. शूरा ने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया है.

अस्पातल में स्पॉट हुए थे अरबाज खान

बीती रात अरबाज खान का एक वीडियो अस्पताल से सामने आया है. जिसमें एक्टर देर रात अपनी वाइफ शूरा से मिलने पहुंचे थे. इस दौरान एक्टर ने ब्लैक कलर की टीशर्ट पहनी थी. अरबाज और शूरा ने साल 2023 में शादी रचाई थी. अरबाज की ये दूसरी शादी है. दोनों अब शादी के दो साल बाद एक बेटी के पेरेंट्स बने हैं. ऐसे में पूरे खान परिवार में इस वक्त जश्न का माहौल है. अरबाज के अलावा शूरा की मां भी देर रात अपनी बेटी से मिलने के लिए पहुंची थी.

शूरा से मिलने पहुंचे अरहान खान

अरबाज खान के बेटे अरहान अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच चुके हैं. उनका ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है. अरहान के चेहरे पर बड़ा भाई बनने की खुशी साफ झलक रही है. वहीं अरहान के अलावा अरबाज के छोटे भाई सोहेल खान भी अस्पताल में स्पॉट हुए हैं. वो भी बेबी के जन्म के बाद उससे मिलने पहुंचे.

मलाइका अरोड़ा से हुई थी पहली शादी

बता दें कि अरबाज खान 58 साल की उम्र में दूसरी बार पिता बने हैं. इससे पहले उनका एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा से एक बेटा है. जिसका नाम अरहान खान है. वहीं मलाइका से अलग होने के कई साल बाद अरबाज खान ने शूरा खान को अपनी पत्नी बनाया. शूरा के साथ अरबाज के बेटे अरहान की भी काफी अच्छी बॉन्डिंग है. दोनों कई बार एकसाथ मस्ती करते हुए नजर आ चुके हैं.

