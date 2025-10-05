हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
58 की उम्र में दोबारा पिता बने अरबाज खान, वाइफ शूरा खान ने दिया नन्ही परी को जन्म

58 की उम्र में दोबारा पिता बने अरबाज खान, वाइफ शूरा खान ने दिया नन्ही परी को जन्म

Arbaaz Khan Sshura Khan Welcome Baby Girl: अरबाज खान के घर खुशियों ने दस्तक दे दी है. एक्टर की वाइफ ने आज यानि 5 अक्टूबर को एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है.

By : सखी चौधरी | Updated at : 05 Oct 2025 03:08 PM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान के भाई अरबाज खान एक बार फिर पिता बन गए हैं. एक्टर की वाइफ शूरा खान ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है. शूरा कल सुबह ही डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी. अब खबर आ रही है कि खान परिवार में  बेटी का जन्म हुआ है. शूरा ने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया है.

अस्पातल में स्पॉट हुए थे अरबाज खान

बीती रात अरबाज खान का एक वीडियो अस्पताल से सामने आया है. जिसमें एक्टर देर रात अपनी वाइफ शूरा से मिलने पहुंचे थे. इस दौरान एक्टर ने ब्लैक कलर की टीशर्ट पहनी थी. अरबाज और शूरा ने साल 2023 में शादी रचाई थी. अरबाज की ये दूसरी शादी है. दोनों अब शादी के दो साल बाद एक बेटी के पेरेंट्स बने हैं. ऐसे में पूरे खान परिवार में इस वक्त जश्न का माहौल है. अरबाज के अलावा शूरा की मां भी देर रात अपनी बेटी से मिलने के लिए पहुंची थी. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood Videos (@instantbollywoodvideos)

शूरा से मिलने पहुंचे अरहान खान

अरबाज खान के बेटे अरहान अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच चुके हैं. उनका ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है. अरहान  के चेहरे पर बड़ा भाई बनने की खुशी साफ झलक रही है. वहीं अरहान के अलावा अरबाज के छोटे भाई सोहेल खान भी अस्पताल में स्पॉट हुए हैं. वो भी बेबी के जन्म के बाद उससे मिलने पहुंचे. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

मलाइका अरोड़ा से हुई थी पहली शादी

बता दें कि अरबाज खान 58 साल की उम्र में दूसरी बार पिता बने हैं. इससे पहले उनका एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा से एक बेटा है. जिसका नाम अरहान  खान है. वहीं मलाइका से अलग होने के कई साल बाद अरबाज खान ने शूरा खान को अपनी पत्नी बनाया. शूरा के साथ अरबाज के बेटे अरहान  की भी काफी अच्छी बॉन्डिंग है. दोनों कई बार एकसाथ मस्ती करते हुए नजर आ चुके हैं.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 05 Oct 2025 02:59 PM (IST)
Tags :
Arbaaz Khan Sshura Khan SALMAN KHAN
Embed widget