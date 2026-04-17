राजकुमार राव की पत्नी और एक्ट्रेस पत्रलेखा इन दिनों खूब चर्चा में हैं. जहां एक ओर वो अपनी मदरहुड जर्नी का एंजॉय कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी फिल्म 'टोस्टर' OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. हाल ही में पत्रलेखा मां बनने के बाद पहली बार पब्लिक में नजर आईं.

मां बनने के बाद बढ़े वजन पर ट्रोल हुईं पत्रलेखा

दरअसल, पत्रलेखा अपने पति राजकुमार राव के साथ फिल्म 'टोस्टर' की स्क्रीनिंग में पहुंची थीं. उनके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद पत्रलेखा बॉडी शेमिंग का शिकार हो गईं. अब एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है. इसके साथ उन्होंने पैप्स पेज को भी फटकार लगाई.

मैंने पहाड़ नहीं खाया है- पत्रलेखा

पत्रलेखा ने अपनी इंस्टाग्राम पर लिखा, 'पैप्स पैज! मुझे क्या हो गया है? मैंने अभी-अभी बच्चे को जन्म दिया है. हां, मेरा वजन बढ़ गया है, जो आप सभी को एक अजीब बात लग रही है. मैंने बैठकर पहाड़ नहीं खाया है, मैंने अभी-अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और एक साथ 2 फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जो आसान काम नहीं है.' उन्होंने आगे लिखा, 'अगर मैं कर सकती तो मैं ऐसी नहीं होती. प्रेग्नेंसी पर मेरे शरीर ने ऐसे ही रिएक्ट किया है. भगवान के लिए प्लीज थोड़ा दयालु बनना सीखो.'

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2021 में हुई पत्रलेखा और राजकुमार राव की शादी

पत्रलेखा और राजकुमार राव की शादी 15 नवंबर, 2021 को हुई थी. पिछले साल यानी 2025 में 15 नवंबर को पत्रलेखा ने बेटी को जन्म दिया. खास बात ये है कि पत्रलेखा अपनी चौथी एनिवर्सी पर मां बनी थीं. उनकी बेटी का नाम पार्वती पॉल राव है.

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वर्क फ्रंट की बात करें तो पत्रलेखा को पिछली बार फिल्म 'फुले' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने सावित्रीबाई फुले का रोल किया था. इन दिनों वो फिल्म 'टोस्टर' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म को पत्रलेखा ने ही प्रोड्यूस किया है.