परमीत सेठी और अर्चना पूरन सिंह इन दिनों यूट्यूब पर छाए हुए हैं. वो अपनी फैमिली के साथ व्लॉग बनाते हैं जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. फैमिली के साथ मस्ती करने के साथ अर्चना और परमीत अपनी लाइफ के पुराने किस्से भी फैंस को सुनाते नजर आते हैं. परमीत सेठी ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्होंने और सुनील शेट्टी ने एक ही स्कूल से एक्टिंग सीखी है. साथ ही उन्होंने बताया कि उनका प्लान पहले बेंगलुरु में एक एक्सपोर्टकी फैक्टरी लगाने का था.

परमीत के फैक्टरी के ऑर्डर कैंसिल हो गए थे जिसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे. उस दौरान अर्चना पूरन सिंह ने उनका साथ नहीं छोड़ा. परमीत ने साथ ही बताया कि अर्चना की वजह से ही उन्होंने एक्टर बनने का फैसला लिया था और रोशन तनेजा की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ली थी. उस क्लास में सुनील शेट्टी भी थे.

सुनील से तो मैं बैटर हूं

परमीत सेठी ने आगे कहा- 'मुझे लगा सुनील से तो मैं बेटर हूं, मुझे एक्टिंग आती थी. इसलिए मैंने तीन महीने की क्लास बीच में ही छोड़ दी. मैं इतना ओवरकॉन्फिडेंट था मगर आज जब मैं अपनी पुरानी सीरीज देखता हूं तो मुझे बहुत शर्म आती है.'

परमीत ने आगे बताया कि वो इस तरह का काम लेने से हिचकिचाते थे जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स से मेल नहीं खाता था. वो अर्चना से सात साल छोटे थे और इंडस्ट्री में खुद स्टैबलिश करने की कोशिश कर रहे थे. परमीत ने कहा- 'मुझे समय लहता था कि आपका करियर तो पहले ही बन चुका है लेकिन मेरा अभी बन रहा है. अगर मैंने एक भी गलत कदम उठाया तो मैं इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊंगा. लंबे समय से हीरो बनने की कोशिश कर रहा था.'

