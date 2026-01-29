सिनेमाघरों में 'बॉर्डर 2' को देखने के लिए खूब ऑडियंस पहुंच रही है. इसी के साथ ये फिल्म हर दिन धमाकेदार कमाई कर रही है. वहीं जब से 'बॉर्डर 2' ने थिएटरों में दस्तक दी है तब से रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' को झटका लगा है. वहीं पहले से कमाई के लिए संघर्ष कर रही प्रभास की 'द राजा साब' तो पूरी तरह डूब चुकी है. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं बुधवार को सिनमाघरों में मौजूद तमाम नई और कुछ हफ्तों पुरानी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा है?

'बॉर्डर 2' ने बुधवार को कितनी की कमाई?

'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से डटी हुई है. हालांकि ओपनिंग वीकेंड पर धुआंधार परफॉर्म करने के बाद अब इसकी कमाई में वीकडेज में काफी गिरावट भी दर्ज की जा रही है. बावजूद इसके .'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो रिलीज के 6ठें दिन यानी बुधवार को सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'बॉर्डर 2' ने 13 करोड़ का कलेक्शन किया. इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 6 दिनों की कुल कमाई 213 करोड़ रुपये हो गई है.

'चथा पाचा: द रिंग ऑफ़ रॉडीज़' की दूसरे बुधवार कितनी रही कमाई?

'चथा पाचा: द रिंग ऑफ़ रॉडीज़' बॉक्स ऑफिस की रफ्तार अब धीमी पड़ती नजर आ रही है. हालांकि इसने रिलीज के 6 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया लेकिन 7वें दिन इसका कलेक्शन अब तक का सबसे कम रहा. बता दें कि पांचवें दिन इसने 1.65 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें 38.89% की बड़ी गिरावट आई. फिर छठे दिन और भी ज़्यादा गिरावट देखी गई और 54.55% की मंदी के साथ इसकी कमाई 75 लाख रुपये रही. अब सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, सातवें दिन 'चथा पाचा' ने सिर्फ 46 लाख रुपये कमाए हैं जिसके बाद इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 13.21 करोड़ रुपये हो गया है.

'द राजा साब' ने तीसरे बुधवार कितनी कमाई की?

प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे हफ्ते में चल रही है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले ही बुरी तरह पिट चुकी है. वहीं इसकी कमाई की बात करें तो 20वें दिन फिल्म ने बहुत कम कारोबार किया. सभी जगहों पर रोज़ाना की कमाई में तेज़ी से गिरावट आई है. सैकनिल्क वेबसाइट के अनुसार, बीसवें दिन यानी तीसरे बुधवार को इस फिल्म ने दुनिया भर में सिर्फ 34 लाख रुपये ही कमाए. इससे साफ हो गया है कि फिल्म का थिएटर में चलना लगभग खत्म होने वाला है. वहीं 20 दिनों के बाद 'द राजा साब' ने दुनिया भर में कुल 206.75 करोड़ रुपये कमाए हैं. भारत में इसका नेट कलेक्शन 144.57 करोड़ रुपये है जबकि भारत में ग्रॉस कलेक्शन 172.5 करोड़ रुपये है. विदेशों में फिल्म ने 34.25 करोड़ रुपये कमाए हैं.

'धुरंधर' ने आठवें बुधवार कितनी कमाई की?

रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर निर्देशित 'धुरंधर' पहले ही बॉक्स ऑफिस पर महा ब्लॉकब्स्टर साबित हो चुकी है. इसने बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. दिलचस्प बात ये है कि 'धुरंधर' रिलीज के 8वें हफ्ते में भी कमाई कर रही है. बता दें कि सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के 55वें दिन यानी 8वें बुधवार को 35 लाख रुपये कमाए हैं. जिसके बाद इस फिल्म की भारत में 55 दिनों की नेट कमाई अब 835.50 करोड़ रुपये हो चुकी है. इसी के साथ बता दें कि ये फिल्म 30 जनवरी को ओटीटी पर डेब्यू करने जा रही है.

'मना शंकर वर प्रसाद गारू' ने तीसरे बुधवार कितनी कमाई की?

तेलुगु फिल्म 'मना शंकर वर प्रसाद गारू' 2026 की शुरुआत में रिलीज़ होने वाली सबसे शानदार फिल्मों में से एक बन गई है. इस फैमिली-एक्शन फिल्म में मेगास्टार चिरंजीवी और वेंकटेश डग्गुबाती हैं, और यह 12 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. रिलीज़ होने पर, फिल्म को दर्शकों से बहुत प्यार मिला और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई.

फिल्म ने पहले वीक के बाद दूसरे हफ्ते में भी अच्छा परफॉर्म किया, सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इसने रिलीज के 17वें दिन यानी तीसरे बुधवार को 1.16 करोड़ रुपये कमाए हैं. जिसके बाद इसका भारत में कुल नेट कलेक्शन 200.51 करोड़ रुपये हो गया है. खास बात यह है कि यह फिल्म चिरंजीवी के करियर की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.