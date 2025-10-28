शाहरुख खान की बेहतरीन फिल्मों की बात की जाए तो ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ का नाम जरूर याद आता है. फिल्म में शाहरुख और काजोल की दमदार जोड़ी नजर आई थी. साथ ही अमरीश पुरी, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, मंदिरा बेदी और परमीत सेठी जैसे स्टार्स ने अपनी एक्टिंग से फिल्म में चार चांद लगा दिए थे. हाल ही में परमीत सेठी ने फिल्म की की शूटिंग के दिनों याद किया. इस दौरान एक्टर ने कहा, फिल्म का "असली विलेन" शाहरुख ही है.

फिल्म में मैं गलत नहीं था - परमीत सेठी

पिंकविला को दिए इंटरव्यू में परमीत सेठी ने ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ पर बात की. इस दौरान मजाकिया लहजे में परमीत ने कहा, “ फिल्म के अंदर राज ने मुझसे मेरी मंगेतर को छीन लिया था. डीडीएलजे में मैंने यानि कुलजीत ने कुछ गलत नहीं किया था. शाहरुख का जो किरदार है राज वो आकर मेरी मंगेतर को ले कर जाता है. मैं तो नहीं गया था."

View this post on Instagram A post shared by Parmeet Sethi (@iamparmeetsethi)

परमीत सेठी वर्कफ्रंट

परमीत सेठी ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ के बाद ‘दिलजले’, ‘धड़कन’, ‘बाज़: अ बर्ड इन डेंजर’ और ‘रुस्तम’ जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया. अब परमीत एक्टर होने के साथ एक राइटर और डायरेक्टर भी बन चुके हैं. इसके साथ ही वो कई वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं.





शाहरुख खान और काजोल वर्कफ्रंट

बात करें ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ के राज यानि शाहरुख खान की तो वो आखिरी बार फिल्म ‘डंकी’ में नजर आए थे. इस वक्त वो ‘किंग’ की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं. इसमें उनके साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी. वहीं काजोल हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज ‘द ट्रायल 2’ में नजर आई थी. इस सीरीज में एक्ट्रेस एक वकील के रोल में नजर आई. जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया.

ये भी पढ़ें -

बिग बॉस से आउट होने के बाद मेकर्स पर बुरी तरह भड़के बशीर अली, सलमान खान पर भी लगाए भेदभाव के आरोप