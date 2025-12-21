Ananya Panday के पास धांसू प्रोजेक्ट्स की कतार, इन दो फिल्मों से मचाएंगी धमाल, सीरीज में भी आएंगी नजर
Ananya Panday Upcoming Films: अनन्या पांडे के पास इस समय दो फिल्में और एक सीरीज पाइपलाइन में हैं. उनकी दोनों फिल्मों की रिलीज डेट कंफर्म है. वहीं सीरीज की रिलीज डेट अब तक अनाउंस नहीं हुई है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे आमतौर पर अपने फैशन सेंस और स्टाइलिश अवतार की वजह से लाइमलाइट में रहती हैं. वहीं इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को लेकर चर्चा में हैं. अनन्या के पास इस समय दो शानदार रोमांटिक फिल्में पाइपलाइन में हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस के पास एक दमदार वेब सीरीज भी लाइनअप है. आइए जानते हैं अनन्या पांडे के ये प्रोजेक्ट्स कब रिलीज होंगे.
तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी
- तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी क्रिसमेस पर 25 दिसंबर को बड़े पर्दे पर आ रही है.
- हालांकि पहले फिल्म 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी.
- इस रोमांटिक फिल्म में अनन्या पांडे एक्टर कार्तिक आर्यन के साथ इश्क फरमाती दिखेंगी.
- तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को समीर विद्वंस ने डायरेक्ट किया है.
- फिल्म में नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ भी अहम किरदार में दिखाई देंगे.
चांद मेरा दिल
- अनन्या पांडे के पास करण जौहर की दूसरी रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल भी है.
- इस फिल्म में एक्ट्रेस के साथ लक्ष्य बतौर लीड एक्टर नजर आएंगे.
- मेकर्स ने नवंबर 2024 में चांद मेरा दिल से कई पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म अनाउंस की थी.
- विवेक सोनी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म पहले 2025 में ही रिलीज होने वाली थी.
- हालांकि अब चांद मेरा दिल 10 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में दस्तक देगी.
कॉल मी बे सीजन 2
- अनन्या पांडे की वेब सीरीज कॉल मी बे को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था.
- प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई इस सीरीज का दूसरा सीजन भी अनाउंस हो चुका है.
- फिलहाल कॉल मी बे सीजन 2 की रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
अनन्या पांडे का करियर
बता दें कि अनन्या पांडे ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद एक्ट्रेस ने पति, पत्नी और वो, ड्रीम गर्ल 2, केसरी- चैप्टर 2 समेत कई फिल्मों में काम किया और कई अवॉर्ड्स भी जीते.
