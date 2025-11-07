हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमां बनने के बाद उड़ी परिणीति चोपड़ा की नींद, दिखाया नई मॉम का हाल

मां बनने के बाद उड़ी परिणीति चोपड़ा की नींद, दिखाया नई मॉम का हाल

Parineeti Chopra Video: परिणीति चोपड़ा इन दिनों मदरहुड एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने कुछ समय पहले ही बेबी बॉय को जन्म दिया है. बेटे के जन्म के बाद परिणीति की नींद उड़ गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 07 Nov 2025 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा हाल ही में मां बनी हैं. उन्होंने 19 अक्टूबर को बेबी बॉय को जन्म दिया है. बेटे के जन्म के बाद से परिणीति उसी में बिजी हो गई हैं. वो अपना मदरहुड एंजॉय कर रही हैं. बेटे का ख्याल रखते हुए परिणीति अब सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहती हैं. मगर अब जब भी वो कोई पोस्ट डालती हैं तो उसमें उनके मां बनने की झलक दिखती है क्योंकि वो पोस्ट भी बेटे से रिलेटिड ही डालती हैं.

परिणीति ने कुछ समय पहले बेबी से रिलेटिड पोस्ट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था और अब एक बार फिर वैसा ही पोस्ट शेयर किया हैं. मां बनने के बाद परिणीति बहुत खुश हैं लेकिन उनकी नींद उड़ चुकी है.

परिणीति की उड़ी रातों की नींद

परिणीति ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें एक औरत बेड पर आकर लेटती है और फिर उठकर चली जाती है. उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'मेरी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है. नई मां बनकर मुझे लग रहा है कि आखिर नींद क्या होती है.'


मां बनने के बाद उड़ी परिणीति चोपड़ा की नींद, दिखाया नई मॉम का हाल

बता दें परिणीति और उनका बेटा एक ही महीने में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. 19 अक्टूबर को परिणीति ने बेटे को जन्म दिया है और 22 अक्टूबर को उनका बर्थडे होता है. परिणीति का बर्थडे इस साल बहुत सिंपल रहा है. उनके बर्थडे पर पति राघव चड्ढा ने ढेर सारी फोटोज शेयर की थीं जिसमें वो अपने बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही थीं. वो बहुत ही क्यूट सा मैटरनिटी शूट था.

परिणीति ने अभी तक अपने बेटे की झलक फैंस को नहीं दिखाई है. फैंस उनके नन्हे सदस्य की फोटो देखने के लिए बेकरार हैं. राघव जब भी कोई पोस्ट करते हैं तो फैंस उनसे बेटे का चेहरा दिखाने की डिमांड करते हैं.

Published at : 07 Nov 2025 08:05 AM (IST)
