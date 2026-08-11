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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशिवरात्रि पर महादेव की भक्ति में डूबे सितारे, मंदिर पहुंचकर लिया भोलेनाथ का आशीर्वाद

शिवरात्रि पर महादेव की भक्ति में डूबे सितारे, मंदिर पहुंचकर लिया भोलेनाथ का आशीर्वाद

आज, 11 अगस्त को देशभर में शिवरात्री मनाई जा रही है. इस खास मौके पर टीवी से लेकर बॉलीवुड तक सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर शिवरात्री की शुभकामनाएं दी हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 11 Aug 2026 04:22 PM (IST)
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आज शिवरात्रि के खास मौके पर हर तरफ महादेव की भक्ति का रंग देखने को मिल रहा है. सावन के इस पावन महीने में आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक भोलेनाथ की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं और मंदिरों में पहुंचकर महादेव का आशीर्वाद ले रहे हैं.

अनन्या पांडे ने लिया महादेव का आशीर्वाद
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने शिवरात्रि के इस खास दिन पर अपने इंस्टारग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें देखा जा सकता हैं कि एक्ट्रेस भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव का आशिर्वाद लेती नजर आ रही हैं. इस दौरान वो येलो कलर का सूट पहने दिखाई दीं. उन्होंने मांथे पर टीका भी लगाया. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव.' अनन्या के इस पोस्ट को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
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निया शर्मा ने दीं शिवरात्री की शुभकामनाएं
टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने भी शिवरात्रि के मौके पर इंस्टाग्राम पर शिव भगवान के दर्शन करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं. फोटोज में वो शिव जी पर जल चढ़ाती और आरती करती नजर आईं. निया ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'सावन की शिवरात्री की शुभकामनाएं. ओम नमः शिवाय.' एक्ट्रेस ने आगे मजाकिया अंदाज में लिखा, मम्मी ने बोला है सावन के 4 सोमवार मंदिर जाना है तो जाना है.'

 
 
 
 
 
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निम्रत कौर ने किए भगवान शिव के दर्शन
एक्ट्रेस निम्रत कौर ने इस शुभ दिन पर गंगेश्वर महादेव मंदिर से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.फोटो में एक्ट्रेस महादेव का आशीर्वाद लेती नजर आईं. उन्होंने पोस्ट शेयर कर लिखा,'महादेव का आशीर्वाद हमारी सभी परेशानियों को दूर कर दे और हमें मजबूत करे. सभी को सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं. नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव.'

 
 
 
 
 
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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 11 Aug 2026 04:22 PM (IST)
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