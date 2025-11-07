टीवी एक्ट्रेस माही विज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. लंबे समय से उनके और पति जय भानुशाली के अलग होने की खबरें आ रही हैं. इतना ही नहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक माही ने जय से एलिमनी के लिए मोटी रकम मांगी है ये अफवाह भी आई थी. तलाक और एलिमनी की खबरों के बीच माही के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. एक्ट्रेस की तबीयत खराब हो गई है जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आइए आपको बताते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज बुखार होने की वजह से माही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर उनके बाकी टेस्ट हो रहे हैं. माही की पीआर अवंतिका सिन्हा ने उनका हेल्थ अपडेट भी दिया है.

कैसी है माही की तबीयत

अवंतिका ने अपने स्टेटमेंट में कहा- 'हां, उसे तेज बुखार और बहुत ज्यादा कमजोरी है और उसे अभी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, डॉक्टर अब टेस्ट करेंगे. इसके अलावा अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं किया जा सकता है. वो स्टेबल है.' बता दें कुछ घंटों पहले माही ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी एक फोटो शेयर की थी जिसमें वो ठंड के कपड़े पहने और बीमार नजर आ रही थीं. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा था- सिक.





माही-जय हो रहे हैं अलग

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जय और माही काफी समय पहले ही अलग हो चुके हैं. दोनों मिलकर चीजें सोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. कई महीनों पहले दोनों ने तलाक फाइल किया था और जुलाई-अगस्त में साइन भी कर चुके हैं. इस समय जय और माही अपने बेटी तारा और दोनों गोद लिए बच्चों की को-पेरेंटिंग कर रहे हैं. माही ने तलाक की खबरों पर कुछ समय पहले रिएक्ट किया था.उन्होंने कहा था- 'प्लीज, जब तक मैं खुद न कहूं, किसी भी खबर पर यकीन न करें. हमारी प्राइवेसी और हमारे बच्चों की प्राइवेसी का सम्मान करें. जय मेरा परिवार है और हमेशा मेरा परिवार रहेगा. वह एक बहुत अच्छे पिता और बहुत अच्छे इंसान हैं.'

