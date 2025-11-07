हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनजय भानुशाली संग तलाक की खबरों के बीच तेज बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती हुईं माही विज, कैसी है अब तबीयत

जय भानुशाली संग तलाक की खबरों के बीच तेज बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती हुईं माही विज, कैसी है अब तबीयत

Mahhi Vij Hospitalised: टीवी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. एक्ट्रेस के पति जय भानुशाली संग तलाक की खबरें आ रही हैं. इसी बीच माही की तबीयत खराब हो गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 07 Nov 2025 07:31 AM (IST)
Preferred Sources

टीवी एक्ट्रेस माही विज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. लंबे समय से उनके और पति जय भानुशाली के अलग होने की खबरें आ रही हैं. इतना ही नहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक माही ने जय से एलिमनी के लिए मोटी रकम मांगी है ये अफवाह भी आई थी. तलाक और एलिमनी की खबरों के बीच माही के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. एक्ट्रेस की तबीयत खराब हो गई है जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आइए आपको बताते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज बुखार होने की वजह से माही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर उनके बाकी टेस्ट हो रहे हैं. माही की पीआर अवंतिका सिन्हा ने उनका हेल्थ अपडेट भी दिया है.

कैसी है माही की तबीयत
अवंतिका ने अपने स्टेटमेंट में कहा- 'हां, उसे तेज बुखार और बहुत ज्यादा कमजोरी है और उसे अभी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, डॉक्टर अब टेस्ट करेंगे. इसके अलावा अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं किया जा सकता है. वो स्टेबल है.' बता दें कुछ घंटों पहले माही ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी एक फोटो शेयर की थी जिसमें वो ठंड के कपड़े पहने और बीमार नजर आ रही थीं. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा था- सिक.


जय भानुशाली संग तलाक की खबरों के बीच तेज बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती हुईं माही विज, कैसी है अब तबीयत

माही-जय हो रहे हैं अलग

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जय और माही काफी समय पहले ही अलग हो चुके हैं. दोनों मिलकर चीजें सोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. कई महीनों पहले दोनों ने तलाक फाइल किया था और जुलाई-अगस्त में साइन भी कर चुके हैं. इस समय जय और माही अपने बेटी तारा और दोनों गोद लिए बच्चों की को-पेरेंटिंग कर रहे हैं. माही ने तलाक की खबरों पर कुछ समय पहले रिएक्ट किया था.उन्होंने कहा था- 'प्लीज, जब तक मैं खुद न कहूं, किसी भी खबर पर यकीन न करें. हमारी प्राइवेसी और हमारे बच्चों की प्राइवेसी का सम्मान करें. जय मेरा परिवार है और हमेशा मेरा परिवार रहेगा. वह एक बहुत अच्छे पिता और बहुत अच्छे इंसान हैं.'

ये भी पढ़ें: Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Day 17: ‘एक दीवाने की दीवानियत’ की 'दीवानगी' नहीं हो रही कम, 17वें दिन भी छापे खूब नोट, अब राजकुमार राव की फिल्म के पड़ी पीछे

Published at : 07 Nov 2025 07:31 AM (IST)
Tags :
Jay Bhanushali Mahhi Vij
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast Today: 72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
क्रिकेट
पहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड
पहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड
झारखंड
IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP, अनुराग गुप्ता का VRS स्वीकार
IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP, अनुराग गुप्ता का VRS स्वीकार
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: 72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
क्रिकेट
पहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड
पहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड
झारखंड
IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP, अनुराग गुप्ता का VRS स्वीकार
IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP, अनुराग गुप्ता का VRS स्वीकार
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार के बेटे की कंपनी पर सवाल, पुणे जमीन सौदे में हुआ 6 करोड़ का नुकसान! जानें पूरा मामला
अजित पवार के बेटे की कंपनी पर सवाल, पुणे जमीन सौदे में हुआ 6 करोड़ का नुकसान! जानें पूरा मामला
जनरल नॉलेज
इस शहर में हर गली में करोड़पति, जहां सीईओ और फाउंडर्स बनाते हैं ‘मिलियन डॉलर नेबरहुड’
इस शहर में हर गली में करोड़पति, जहां सीईओ और फाउंडर्स बनाते हैं ‘मिलियन डॉलर नेबरहुड’
हेल्थ
हाथ से खाना खाने को लेकर ट्रोल हो चुके हैं जोहरान ममदानी, जानें सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है यह प्रक्रिया?
हाथ से खाना खाने को लेकर ट्रोल हो चुके हैं जोहरान ममदानी, जानें सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है यह प्रक्रिया?
ट्रेंडिंग
नन्हे-मुन्ने सरदार जी का डांस देख हर कोई लुटाने लगा पैसा, वायरल वीडियो देख भर आया यूजर्स का भी दिल
नन्हे-मुन्ने सरदार जी का डांस देख हर कोई लुटाने लगा पैसा, वायरल वीडियो देख भर आया यूजर्स का भी दिल
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget